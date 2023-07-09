«Диктатура либерализма с нацистскими корнями». В Латвии начали штрафовать за посты к 9 мая

В июле латвийцы начали массово получать уведомления об административных делах из-за публикаций в соцсетях в честь празднования Дня Победы 9 мая. По статьям, запрещающим демонстрацию советской символики в публичных местах, в Латвии предусмотрен штраф до €350. Госполиция ссылается на данные мониторинга Службы госбезопасности республики. При этом в определении публичного места в законодательстве страны нет пункта о персональной странице в соцсетях, отмечает портал Delfi. Русский союз Латвии назвал действия местных силовиков противозаконными и призвал пострадавших обжаловать их. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Латвийцы, проживающие как в стране, так и за рубежом, начали получать уведомления о возбуждении административных дел в их отношении из-за постов в честь Дня Победы. Как сообщают сами граждане Латвии в соцсетях, сумма штрафов составляет до €350.

«Судя по множеству публикаций, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии», — передает портал Delfi.

Издание приводит несколько сообщений от людей, получивших соответствующие уведомления. По их словам, Госполиция республики ссылается на мониторинг соцсетей, проведенный сотрудниками Службы госбезопасности.

В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила эту информацию, но отказалась что-либо комментировать и уточнять. «Мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации», — сказала она.

Как говорится в материале, дела возбуждают по статьям, запрещающим демонстрацию советской символики в публичных местах — в частности, речь идет о пятиконечной красной звезде и георгиевской ленточке — в целях «прославления советского тоталитарного режима» или «военной агрессии».

При этом в определении публичного места в действующем в Латвии законодательстве нет пункта о персональной странице в соцсетях, отмечает Delfi.

Пользователи соцсетей рассказали, что получают уведомления в том числе из-за публикаций открыток с поздравлениями с Днем Победы, в которых присутствует советская символика.

Со своей стороны ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала она в своем Telegram-канале.

Русский союз Латвии назвал действия местных силовиков противозаконными и призвал пострадавших обжаловать их.

«Постыдные действия властей»

Напомним, в апреле 2023 года сейм Латвии принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как поясняли в полиции, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их «прославлением» и грозит привлечением к ответственности.

Этот закон, как утверждали его авторы, направлен на «защиту интересов государственной и общественной безопасности, предупреждение беспорядков, охрану здоровья и нравственности населения», предотвращение угрозы демократическим ценностям Латвии, а также «ложного освещения исторических событий», поскольку Рига воспринимает свое присутствие в составе СССР как «оккупацию» со стороны Советского Союза.

Предполагалось также, что принятие такой инициативы выразит солидарность с Украиной, пишет РБК.

В 2022 году сейм Латвии объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. Комментируя это решение Риги, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что «те латвийцы, которые помнят историю, будут хранить гордость за Победу в своем сердце, несмотря на постыдные действия своих властей».

«Искоренить празднование Дня Победы»

По данным МВД Латвии, 9 мая этого года были задержаны 26 человек, возбуждены 38 административных дел. Самыми распространенными нарушениями стали возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, а также ношение георгиевской ленточки.

На этом фоне глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в честь Дня Европы «сердечно приветствует» всех европейцев, «особенно украинцев»:

«Отмечая День Европы, я сердечно приветствую всех европейцев и особенно всех украинцев, которые <...> дорожат нашими общими ценностями — свободой, демократией и правами человека. Мы хотим, чтобы Украина поскорее стала членом ЕС», — написал он в Twitter. По его словам, Рига «поддерживает украинцев в их попытках защитить Европу».

Позднее министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис утверждал, что в течение нескольких лет в стране «удастся искоренить празднование Дня Победы 9 мая». «Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 мая», — заявил он, отметив, что «изменения в сознании людей происходят медленно».