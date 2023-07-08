Госдума может в июле одобрить запрет на смену пола. Против высказались психиатры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты примут решение по поводу законопроекта о запрете смены пола в течение июля. Документ, уже одобренный 14 июня в первом чтении, допускает операции по смене пола только для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей. Поправки также запретят менять документы на основе медицинских справок о смене пола. Против законопроекта выступили психиатры и юристы.

Госдума примет решение по запрету смены пола в России в течение июля, заявил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это заявление депутат сделал в поздравлении ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.

«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас <...> В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он.

Законопроект, предусматривающий запрет на любые операции по смене пола за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей, внесли в Госдуму в мае. В документе также предложили исключить возможность вносить изменения в паспорт и другие документы по медицинской справке, подтверждающей смену пола.

Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин. 14 июня Госдума приняла его в первом чтении. Дата второго чтения пока не определена, но 28 июня истек срок представления поправок к документу.

По информации издания «Коммерсантъ», документ могли отправить на досогласование в профильные ведомства, и, таким образом, снять с повестки на ближайшее время. В частности Минздрав предлагал доработать законопроект, чтобы сохранить доступность медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями.

В пресс-службе Минздрава заявили журналистам, что выступают за «жесткое регулирование в сфере смены пола и считают злоупотребления недопустимыми». В ведомстве обратили внимание, что есть объективные медицинские ситуации, которые нужно учитывать, — например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. Тогда вопрос о смене пола должен решать ограниченный круг медицинских организаций высокого экспертного уровня.

Дискуссия о законопроекте

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что запрет юридической и медицинской смены пола необходим для защиты «традиционных семейных ценностей» и защиты института брака как союза мужчины и женщины, а также борьбы с недобросовестным осуществлением медицинской деятельности.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время первого чтения законопроекта саркастически пересказал опасения Минздрава, которые перечислены в отзыве на законопроект.

«Люди, чей гендер официально признан медработниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове, и это может вызвать этические, медицинские и социальные проблемы а также привести — к чему, как вы думаете — к повышению суицидов в стране», — сказал Толстой.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала добиться скорейшего принятия закона о запрете операций по смене пола. Комиссия утверждает, что «смена пола — один из инструментов, используемый в уничтожении репродуктивного потенциала народов». В то же время у Кремля пока нет какой-либо позиции по инициативе Госдумы, говорил Дмитрий Песков.

Противники законопроекта

Юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект закона. Юридический проект «Дело ЛГБТ+» просит снять документ с рассмотрения, поскольку предложенные поправки «нарушают право на жизнь и медпомощь», а также «навязывают идеологию».

«Он подготовлен без всяких консультаций с психиатрами. Мы видим попытку регулировать вопросы, связанные с наукой, медициной, непрофессионалами-законодателями — без обсуждения, без общественных слушаний, а просто с наскока по политическим мотивам», — заявила исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации Любовь Виноградова.

Она рассказала изданию «Коммерсантъ», что 0,5% населения живут с «настоящей трансгендерностью» с детства, а несоответствие пола и гендера подвергает их серьезному стрессу.

«Бывают депрессии, суициды, самоповреждения. Мы знаем случаи, когда люди отрезали сами себе части тела, которые им мешают. Конечно, это должно регулироваться медициной», — сказала психиатр.

Психолог Алена Ватолина в беседе с «Ведомостями» также предположила, что запрет так называемого трансгендерного перехода может спровоцировать новые сложности в сфере психического здоровья группы людей с трансгендерностью, вплоть до повышения числа суицидов.

Психиатр-сексолог Олег Старостин назвал законопроект нелогичным. В России до 2025 года действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), согласно которой транссексуальность является диагнозом. Законопроект лишает возможности получить помощь по МКБ-10 — «диагноз есть, а помощи нет», сказал психиатр «Коммерсанту». Он считает, что документ навредит общественному здравоохранению.

В России нет отдельной статистики о количестве самоубийств среди трансгендерных людей. Но она есть, например, в США. По данным Национального центра трансгендерного равенства, попытки суицида на протяжении жизни совершали 40% трансгендерных людей — в девять раз больше среднего уровня самоубийств в стране.

Смена пола хирургическим путем разрешена в 67 странах мира, в том числе в Иране, Египте, Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае и Турции. В числе лидеров по количеству таких операций — Иран и Таиланд.