Удар по академии. Российские военные могли поразить британские танки Challenger во Львове

Источник РИА Новости в российском Минобороны подтвердил удар ВС РФ по Академии сухопутных войск во Львове. По словам собеседника агентства, в здании базировалась бронетехника западного производства, в том числе британские танки Challenger. Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе. Работала система ПВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Львов

Вооруженные силы России нанесли удар по казармам во Львове, где в этот момент находились около 800 украинских военнослужащих и наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

«Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове», — заявил собеседник агентства.

По его информации, российские военные ударили по парковой зоне академии. Там должна была базироваться бронетехника западного производства, в том числе британские танки Challenger.

Минобороны ранее объявило об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники, однако подробностей о месте атаки не приводило.

В ночь на 6 июля украинские СМИ писали о взрывах во Львове и Тернополе. «Зеркало недели» уточняло, что в этих городах работала система ПВО. Утром глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Военный трофей

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» вывезли из зоны боевых действий британскую ракету Storm Shadow и передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки.

«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал РИА Новости начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, электроника очень высокого уровня выдержала перегрузки при падении. «Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой», — добавил Рогозин.

Challenger 2 и Storm Shadow

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что все британские танки Challenger 2, обещанные Киеву, прибыли на Украину.

На этих танках проводилось обучение украинских танкистов как в Великобритании, так и в самой Украине.

Тогда же Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Удар по зданию СБУ в Сумах

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке на здание Службы безопасности Украины в Сумах. Политик указывал, что в результате ударов есть раненые и погибшие. Конкретных цифр он не называл.

Удар по Яворовскому полигону

В марте 2022 года ВС РФ нанесли удар оружием по военному полигону Яворовский и по учебным центра ВСУ в населенном пункте Старичи. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщали в российском Минобороны.

Ровно через год в сети стало распространяться видео атаки на полигон. В подписи к ролику указывалось, что 60 боевиков были убиты сразу и более 50 позже умерли от ран.