Парики, оружие, звезда Героя и джакузи. Что нашли в имении Пригожина

Силовики нашли оружие, золото, паспорта и крупную сумму денег в доме, предположительно принадлежащем основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. На опубликованных кадрах видны документы с другими именами и фото, вертолет, бассейн и роскошные интерьеры особняка бизнесмена. Ранее Пригожину вернули изъятое в ходе обысков после мятежа оружие. В соцсетях делятся фото бизнесмена в образах ближневосточных военачальников, которые он мог использовать для работы за рубежом инкогнито.

При обысках, якобы прошедших в доме и офисе основателя военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, силовики обнаружили золотые слитки, много наличных денег, поддельные паспорта и парики. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

В опубликованной видеозаписи также продемонстрированы интерьеры загородного особняка бизнесмена. На кадрах видны бассейн, джакузи, тренажерный зал, медицинский кабинет, гостиная с роялем, богато оформленный кабинет со столом типа резолют, молельня с иконами, полуавтоматическое оружие и боеприпасы, кувалда с гравировкой «На случай важных переговоров».

Кроме того, на участке у дома находится взлетно-посадочная площадка с вертолетом. Возле принадлежащего Пригожину отеля River Palace нашли микроавтобус Citroen, внутри которого обнаружили 6 млрд рублей наличными.

В одной из комнат был найден смокинг с многочисленными наградами – в том числе звездами Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР и различными орденами. Возле него стоит флагшток со знаменем ЧВК «Вагнер».

Президент московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергей Бычков, полковник юстиции в отставке рассказал «Газете.Ru», какие медали и ордена можно увидеть на смокинге.

«На правой стороне одной колонкой большие ордена — это, я думаю, награды африканских или латиноамериканских государств. И шейные две. Это не наши награды. Может быть каких-то коммерческих крупных структур. Надо рассматривать каждую в индивидуальном порядке. На левой стороне сверху — «Герой Российской Федерации», «Герой ЛНР» и «Герой ДНР». Ниже — два ордена Мужества. Это государственная награда РФ», — отметил эксперт.

В третьем ряду, по его словам — крест с большим орлом в центре — это орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Второй крест — это «Орден Александра Невского», следующий ромб — это орден «За военные заслуги», затем идет орден Орден Дружбы, последние две медали в ряду — «За заслуги перед Отечеством» I и II степень. Без этих медалей орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени дать не могли. Предпоследний ряд. Медаль «За возвращение Крыма», вторая медаль и дальше, до последней, это медали Минобороны РФ. У нас в РФ на сегодняшний день более 112 медалей МО. За все царское время меньше медалей было выпущено. Последняя медаль в том ряду — это медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Нижний ряд — это медали иностранных государств». Сергей Бычков Президент московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики»

Фалерист добавил, что по его мнению, все награды — заслуженные, «ни одной левой», несмотря на две судимости Пригожина. «Я думаю, что у него еще сотни две общественных наград есть», — подытожил Бычков.

В соцсетях также делятся фото, якобы найденными силовиками в ходе обысков. Пригожин предположительно мог использовать эти образы для негласной работы за пределами России.

4 июля петербургская газета «Фонтанка» сообщила, что Пригожину вернули изъятый при обысках именной пистолет Glock. Его дарил бизнесмену министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Евгений Пригожин лично посетил Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В дом на Литейном проспекте он приехал с охраной. По данным издания, его пригласили туда, чтобы вернуть найденное в загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль».

Кроме наградного Glock основателю ЧВК «Вагнер» ему вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов.

Бизнесмену также вернули найденные во время обысков 10 млрд рублей и сотни тысяч долларов, а также пять золотых слитков, сообщает «Фонтанка».

На этой процедуре передачи Евгений Пригожин лично не присутствовал, и, по предварительным данным, находился тогда в Москве. Забирать деньги приехал водитель Пригожина с доверенностью.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент РФ Владимир

Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

Пригожин требовал «дать ему Шойгу и [начальника Генштаба] Герасимова». В итоге бизнесмен получил гарантии неприкосновенности, а сотрудники ЧВК получили возможность подписать контракты с Минобороны. Сам Сергей Шойгу заявил впоследствии, что планы провалились из-за того, что «личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». По его словам, события никак не повлияли на ход СВО.

В результате мятежа были сбиты ЧВК несколько воздушных судов, погибли российские летчики. Официально региональными властями Ивановской и Псковской областей подтверждена гибель экипажей самолета Ил-22 и ударного вертолета Ка-52. По данным военкоров, были сбиты еще пять вертолетов. Владимир Путин объявлял минуту молчания в память о погибших летчиках на мероприятии в Кремле.

Кроме того, 30 июня прекратила свою деятельность медиагруппа «Патриот», принадлежащая Евгению Пригожину. В нее входили «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Политика сегодня». Сотрудники изданий утверждают, что получили от своего руководства оповещения о том, что на следующей неделе им выплатят зарплату за прошедший месяц.