Военная операция на Украине. День 498-й

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя, а укрепление и оборона сил РФ повлияли на темпы продвижения.
Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и поселок Озеряновка, выпустив 33 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными. По его словам, об этом говорят черновики речей лидеров стран НАТО, с которыми он ознакомился.
Кирилл БудановDefence Intelligence of Ukraine
США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16, сообщила The Telegraph. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, претендовавшего на пост нового главы НАТО, из-за позиции, которую Лондон занял в вопросе о поставках Украине истребителей F-16.
По словам собеседника издания, «последняя надежда испарилась» после того, как в мае британское правительство объявило, что вместе с Гаагой создаст коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16, а также начнет обучать украинских пилотов. Это было сделано без предварительного одобрения США, притом что у Великобритании нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, произведенных американской General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США.
❗️ США могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов, сообщил телеканал CBS.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Он полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против украинских вооруженных сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», — отметил Зеленский.
Контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик. Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В Офисе президента [Украины] такая формула активно обсуждается», — сказал Рогов.
Говоря о территориях, на которые может быть введен такой контингент, Рогов указал, что польские элиты интересуются областями на Западной Украине.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS заявил, что Украина на саммите НАТО получит предложения альянса, которые ее не разочаруют, но это не будут заверения о приеме в блок после прекращения военных действий.
⚡️ Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 года.
⚡️ Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 100 руб. впервые с 29 марта 2022 года.