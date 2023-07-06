Военная операция на Украине. День 498-й

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США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16, сообщила The Telegraph. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, претендовавшего на пост нового главы НАТО, из-за позиции, которую Лондон занял в вопросе о поставках Украине истребителей F-16.

По словам собеседника издания, «последняя надежда испарилась» после того, как в мае британское правительство объявило, что вместе с Гаагой создаст коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16, а также начнет обучать украинских пилотов. Это было сделано без предварительного одобрения США, притом что у Великобритании нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, произведенных американской General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США.