В «Росэнергоатоме» сообщили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

В ночь на 5 июля Киев планирует устроить атаку на ЗАЭС, заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, удар по атомной электростанции могут нанести ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами в боевой части. Это заявление он сделал на фоне переброски в Европу единственного самолета США для мониторинга радиационного загрязнения.

Атака на Запорожскую АЭС может быть проведена Киевом в ночь на 5 июля. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, передает РИА Новости.

«Сегодня поступила информация <...> 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — заявил Карчаа в эфире «России 24».

Он добавил, что ВСУ могут использовать ракету «Точка-У» с боевой частью, начиненной радиоактивными отходами. Эти отходы украинская сторона якобы вывезла 3 июля с Южноукраинской АЭС.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Российская Федерация проинформировала агентство об ударах дронами-камикадзе по распределительному устройству Запорожской ТЭС, ранее связанному с ЗАЭС.

30 июля ООН призвала РФ и Украину не допустить возникновения угрозы безопасности атомной станции.

«Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции», — заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.

Кроме того, в конце июня ВВС США перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения. Как сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на неназванные западные СМИ, самолет WC-135 Constant Phoenix приземлился на авиабазе на Крите.

В начале июня ТАСС сообщил со ссылкой на силовиков Запорожской области, что силы РЭБ посадили три украинских беспилотника с боеприпасами, летевших в сторону ЗАЭС. Снабжены БПЛА были противотанковыми гранатами.

Вскоре постпред РФ при ООН Василий Небензя подал генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, распространив его также во Всемирной организации. В нем говорится, что Москва не намерена взрывать Запорожскую АЭС и призывает генсека заставить власти Украины «прекратить провокации».

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции.

«То, что они говорят будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, — надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью NBC News, что РФ якобы может устроить теракт на ЗАЭС. В свою очередь глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев якобы изучает разные сценарии провокации на атомной станции.

«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра. Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на «Северном потоке», Каховской ГЭС, аммиакопроводе «Тольятти-Одесса», — заявил Рогов.

Минздрав предупредил

Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации — как вести себя в случае взрыва на Запорожской АЭС.

«Жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», — говорится в публикации.

Украинский минздрав также рекомендовал иметь при себе «тревожный чемоданчик», в котором будут находиться личные документы, маска или респиратор, влажные салфетки, сменная одежда и обувь, минимальный запас воды и еды.

29 июня в Запорожской области начались командно-штабные учения на случай аварии на Запорожской АЭС, сообщило украинское издание Klymenko Time.

Учения прошли с представителями органов власти и экстренных служб. Они отрабатывали порядок действий в случае ЧП на атомной станции.