Военная операция на Украине. День 489-й

Илон Маск оценил перспективу глубокого вовлечения США в конфликт на Украине.
«Тревожно», — написал он в Twitter, комментируя запись своего советника Дэвида Сакса о том, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.
Илон МаскBenjamin Fanjoy/AP
РИА Новости: морпехи 40-й бригады ТОФ на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ.
«На кадрах Минобороны — американский бронеавтомобиль Oshkosh, шедший во главе группы, подрывается на мине, это нарушает строй — техника врага попадает в ловушку, многие из украинских военных бегут», — говорится в сообщении.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что отказал властям Украины в поставках «ненужной им техники».
«У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <...> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне», — приводит слова политика ТАСС.
США направят Украине новый пакет военной помощи суммой до $500 млн, включая более 50 единиц тяжелой бронетехники и ракеты для систем ПВО — Associated Press ссылкой на осведомленные источники.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти рассматривают несколько вариантов провокации на Запорожской АЭС, передает РИА Новости.
«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра. Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на «Северном потоке», Каховской ГЭС, аммиакопроводе «Тольятти-Одесса»», — заявил общественник.