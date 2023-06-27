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Политика

Военная операция на Украине. День 489-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 489-й день

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Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске

Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске

РИА Новости
США предоставят Киеву новый пакет военной помощи в размере $500 млн. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказал Киеву в поставке бронеавтомобилей и БТР, поскольку они украинцам на фронте «не помогут». Рогов заявил о трех возможных вариантах провокации ВСУ на ЗАЭС — ракетный удар, теракт или попытка десанта. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:37

8:31

Илон Маск оценил перспективу глубокого вовлечения США в конфликт на Украине.

«Тревожно», — написал он в Twitter, комментируя запись своего советника Дэвида Сакса о том, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.

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Илон Маск

Benjamin Fanjoy/AP
8:28

РИА Новости: морпехи 40-й бригады ТОФ на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ.

«На кадрах Минобороны — американский бронеавтомобиль Oshkosh, шедший во главе группы, подрывается на мине, это нарушает строй — техника врага попадает в ловушку, многие из украинских военных бегут», — говорится в сообщении.

8:21

8:18

ВСУ после почти девятичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии — ТАСС

8:08

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что отказал властям Украины в поставках «ненужной им техники».

«У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <...> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне», — приводит слова политика ТАСС.

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Australian Defence Force
8:06

США направят Украине новый пакет военной помощи суммой до $500 млн, включая более 50 единиц тяжелой бронетехники и ракеты для систем ПВО — Associated Press ссылкой на осведомленные источники.

8:03

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти рассматривают несколько вариантов провокации на Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра. Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на «Северном потоке», Каховской ГЭС, аммиакопроводе «Тольятти-Одесса»», — заявил общественник.

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Reuters
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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