Путин выступил с обращением впервые после путча Пригожина. Что он сказал

Организаторы мятежа ЧВК «Вагнер» предали и своих бойцов, заявил в своем обращении президент РФ Владимир Путин, не назвав имени Евгения Пригожина. Он выступил с обращением впервые после вооруженного мятежа. По словам Путина, любая попытка устроить в России смуту обречена на провал. Он также подчеркнул, что мятеж «все равно был бы подавлен». Сразу после пятиминутного обращения стало известно о заседании Путина с главами силовых ведомств, среди которых был и министр обороны Сергей Шойгу. Белорусские журналисты также анонсировали на вечер понедельника обращение Лукашенко — позже стало известно, что оно будет завтра и в другом формате.

Президент РФ Владимир Путин выступил с первым обращением по итогам мятежа ЧВК «Вагнер». В прямом эфире «России 24» в ходе спецвыпуска транслировалось выступление главы государства.

«Этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля», — заявил ведущий канала.

Он также сослался на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что «эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России».

Ту же цитату разместил в своем канале телеведущий Владимир Соловьев, репост слов Пескова из Telegram-канала «Вести» сделал и ведущий программы »Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Позже оба поста были удалены.

Как сообщает The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов), на самом деле таких слов Песков не говорил, цитата появилась в анонимном Telegram-канале BRIEF. Сам Дмитрий Песков в разговоре с изданием признал, что эта цитата — «конечно, фейк».

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…» — сказал Песков агентству РИА Новости.

Telegram-канал BRIEF вскоре написал, что цитата была взята у другого анонимного Telegram-канала — «Старая площадь». В этом канале в свою очередь заявили, что взяли цитату из поста СМИ о шоу-бизнесе — StarHit.

Что сказал Путин

Путин заявил, что любой «шантаж», а также попытки «устроить внутреннюю смуту» ни за что не увенчаются успехом.

«Вооруженный мятеж все равно был бы подавлен», — сказал президент. По его словам, все общество, а также партии и религиозные организации заняли «твердую позицию», поддерживая конституционный порядок.

Путин обвинил организаторов мятежа в «предательстве страны», а также – в «предательстве тех, кто был с ними». Он добавил, что подавляющее большинство сотрудников ЧВК «Вагнер» являются патриотами России, и были в ходе мятежа «использованы втемную». Имени Евгения Пригожина он не назвал.

Путин отметил мужество погибших при атаках ЧВК «Вагнера» летчиков ВКС РФ (ранее официальных сообщений на эту тему не было — прим. «Газеты.Ru») – по его словам, их мужество «уберегло Россию». Он поблагодарил всех военных и сотрудников спецслужб, «вставших на пути мятежников».

Кроме того, Путин сообщил, что старался избежать кровопролития. Он также поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в разрешение конфликта с руководством ЧВК.

Наконец, Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами.

«Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», — сказал Владимир Путин.

Реакция за океаном

Точно местонахождение Евгения Пригожина сейчас неизвестно — по слухам, он находится где-то в Белоруссии, в Могилевской области. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» — если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции.

С Белоруссией соглашения об экстрадиции у Соединенных Штатов нет.

Миллер также отметил, что американская администрация не вступала в контакты с белорусскими властями относительно попытки мятежа в России. По его словам, Вашингтон хотел бы, «чтобы ЧВК «Вагнер» перестала существовать».

Обращение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед журналистами во вторник, 27 июня. Экстренного обращения не запланировано, сообщил обозреватель госканал ОНТ Игорь Тур.

«Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее «экстренное обращение к нации». И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», — отметил Тур.

Таким образом он прокомментировал сообщение в неофициальном канале пресс-службы Лукашенко «Пул Первого».

«Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро! Следите за повесткой!», — говорится в публикации, которая вышла одновременно с анонсом выступления Владимира Путина.

Совещание с участием Шойгу

После обращения Путина по «Первому каналу» показали также заседание президента с главами силовых ведомств РФ.

По словам Дмитрия Пескова, в совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев и глава администрации президента Антон Вайно.

Из публичной части совещания на сайте Кремля следует, что участники встречи собрались «поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране».