В Мексике умер внук Льва Троцкого. В детстве его ранили при покушении на деда

Сын старшей дочери Льва Троцкого Зинаиды скончался в возрасте 97 лет. В 1939 году Троцкий перевез внука Всеволода Троцкого в Мексику, где сам незадолго до этого получил политическое убежище. В 1940 году революционера убили, а мальчик остался жить в стране, где в 1990-м году открыл Дом-музей Троцкого и возглавлял его до конца жизни.

На 98-м году жизни умер Эстебан (Всеволод) Волков – внук одного из организаторов Октябрьской революции 1917 года Льва Троцкого. Об этом сообщает мексиканская газета La Jornada со ссылкой на заявление семьи и друзей Волкова в соцсетях.

«В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей», — говорится в публикации.

Смерть политика подтвердил и его друг Фрэнк Гарсия. Он написал в Twitter, что «умерла еще одна часть большевистской истории».

7 марта 1926 года старшая дочь Троцкого Зинаида Бронштейн родила в Ялте (по другим данным – в Москве) сына. При рождении его назвали Всеволод, но после он сменил имя на Эстебан. Спустя два года отца мальчика Платона Волкова сослали в Сибирь. По некоторым данным, его казнили.

Мать Всеволода могла уехать в Турцию вслед за своим отцом, но взяв с собой только одного ребенка. У Зинаиды была еще старшая дочь Александра, которую она решила оставить на родине, а мальчика взять с собой. После пересечения границы Зинаиду лишили гражданства, связь с дочерью оборвалась.

В 1933 году старшая дочь Троцкого покончила с собой. Осиротев, Всеволод проживал с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели.

Как Волков встретился с дедушкой Троцким

В 1924 году незадолго до смерти Ленина внутри Российской коммунистической партии началась активная борьба за власть. Лев Троцкий потерпел в ней поражение. В ноябре 1927 года его исключили из партии. В январе 1929 года выслали из СССР, а в 1932 году лишили советского гражданства.

Спустя пять лет Троцкий получил политическое убежище в Мексике, где резко критиковал политику главы СССР Иосифа Сталина. В 1939 году Лев Троцкий разыскал внука и помог ему переехать в Мексику. Там подросток изучал химию и вступил в местное социалистическое движение.

Сам Волков вспоминал, что впервые увидел своего деда, когда тот жил в эмиграции в Турции: «Я ездил туда с мамой Зинаидой, в начале 1931 года. И жили мы в доме деда на Принцевых островах».

Мальчик стал свидетелем нескольких попыток убить его деда. Так, в мае 1940 года в дом Троцкого ворвались 25 человек. Тогда единственным пострадавшим стал Всеволод – в него попала пуля.

«[Троцкий] прекрасно знал, что ему дали только передышку. Каждое утро, вставая, он открывал окно и говорил [жене] Наталье: «Нам дали еще один день жизни!» Вопрос заключался в том, откуда придет следующая атака», – пересказывал Волков события того времени.

Другой план убийства уже был в разработке. Еще в конце 1930-х годов в близкое окружение Троцкого был внедрен агент НКВД Рамон Меркадер. Он представился семье политика как журналист, хотя на самом деле был просталински настроенным испанским коммунистом.

20 августа 1940 года в Койоакане Меркадер приехал в гости к Троцкому. Он попросил политика прочесть свою статью о троцкистском движении. Когда революционер потерял бдительность, углубившись в чтение, Меркадер вытащил зашитый в плащ ледоруб и нанес удар по затылку Троцкого. Политик умер в больнице на следующий день. Его похоронили во дворе дома в Койоакане.

Газета La Jornada отмечает, что Всеволод Волков был последним живым свидетелем убийства Троцкого.

После смерти Троцкого

В 1990-м году внук Троцкого открыл в его доме в столичном районе Койоакан Дом-музей в честь деда, который возглавлял до своей смерти.

В 2019 году Эстебан (Всеволод) Волков написал обращение к Netflix с просьбой не показывать российский сериал «Троцкий» продюсеров Александра Цекало и Константина Эрнста.

Родственник революционера заявил, что сюжет разнится с реальными событиями и повторяет «сталинские фальсификации».

«Режиссеры этого сериала исполнили желание Сталина. Сталин всегда хотел представить убийство как акт партизана, разочаровавшегося в своем лидере. Это абсурд», – написал он.