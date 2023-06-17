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Политика

Военная операция на Украине. День 479-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 479-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
МЧС сообщило, что из затопленных районов Херсонской области эвакуировали более 7,8 тыс. человек. Врио главы Запорожской области Балицкий рассказал о задержании членов более 60 ДРГ с момента присоединения региона к России. В Минобороны сообщили, что Шойгу отправился с инспекцией в Сибирь, где проверяет состояние ракетно-артиллерийских вооружений перед их отправкой на фронт. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:00

8:57

8:52

Если Запад поставит Киеву истребители F-16, российские военные уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.

«Украине нужна современная авиация, а не эскадрилья <…> подержанных истребителей F-16, которые не <…> смогут противостоять современным малозаметным российским истребителям», — сказал он.

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Истребители F-16

Global Look Press
8:45

Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий.

Ранее сообщалось, что российская сторона использует в ходе боев советский пулемет ДШК.

8:37

8:33

New York Times: госдолг США достиг отметки в $32 трлн на девять лет раньше, чем предполагалось в прогнозах до пандемии COVID-19.

8:29

Российские военнослужащие использовали захваченный бронетранспортер, чтобы подорвать опорный пункт ВСУ, передает газета «Известия» со ссылкой на командира инженерного взвода с позывным Барнаул.

Для этого солдаты набили БТР взрывчаткой и направили в сторону противника.

«Примерно в трехстах метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил в его сторону и выпрыгнул. Я <…> когда машина приблизилась к противнику, с помощью радиоуправления совершил подрыв», — заявил он.

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Телеграм-канал «Ugolok_Sitha»
8:14

Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится за Уралом, в Омской области — он проверяет организацию обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения на арсенале перед его отправкой в зону СВО.

8:05

МЧС РФ: из Херсонской области эвакуировали более 7,8 тыс. человек.

Спасено от наводнения 2 275 человек.

8:01

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе с момента его вхождения в состав РФ задержали участников более 60 украинских ДРГ.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями.

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