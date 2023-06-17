Военная операция на Украине. День 479-й

Если Запад поставит Киеву истребители F-16, российские военные уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
«Украине нужна современная авиация, а не эскадрилья <…> подержанных истребителей F-16, которые не <…> смогут противостоять современным малозаметным российским истребителям», — сказал он.
Истребители F-16Global Look Press
Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий.
Ранее сообщалось, что российская сторона использует в ходе боев советский пулемет ДШК.
New York Times: госдолг США достиг отметки в $32 трлн на девять лет раньше, чем предполагалось в прогнозах до пандемии COVID-19.
Российские военнослужащие использовали захваченный бронетранспортер, чтобы подорвать опорный пункт ВСУ, передает газета «Известия» со ссылкой на командира инженерного взвода с позывным Барнаул.
Для этого солдаты набили БТР взрывчаткой и направили в сторону противника.
«Примерно в трехстах метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил в его сторону и выпрыгнул. Я <…> когда машина приблизилась к противнику, с помощью радиоуправления совершил подрыв», — заявил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится за Уралом, в Омской области — он проверяет организацию обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения на арсенале перед его отправкой в зону СВО.
МЧС РФ: из Херсонской области эвакуировали более 7,8 тыс. человек.
Спасено от наводнения 2 275 человек.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе с момента его вхождения в состав РФ задержали участников более 60 украинских ДРГ.