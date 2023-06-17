Военная операция на Украине. День 479-й

8:29

Российские военнослужащие использовали захваченный бронетранспортер, чтобы подорвать опорный пункт ВСУ, передает газета «Известия» со ссылкой на командира инженерного взвода с позывным Барнаул.

Для этого солдаты набили БТР взрывчаткой и направили в сторону противника.

«Примерно в трехстах метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил в его сторону и выпрыгнул. Я <…> когда машина приблизилась к противнику, с помощью радиоуправления совершил подрыв», — заявил он.