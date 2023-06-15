«Позволит трезво оценить ситуацию». Москва готова к разговору с Шольцем и Макроном

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон во время совместной встречи в Потсдаме, Германия, 2023 год

Макрон и Шольц уже много месяцев не проводили телефонных переговоров с Путиным: французский лидер с сентября прошлого года, немецкий канцлер — с декабря. В июне они оба заявили, что в ближайшее время намерены возобновить телефонное общение с президентом России. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это желание, скорее всего, носит гипотетический характер, и пока никаких сигналов из Парижа и Берлина не поступало. В то же время он отметил, что западным лидерам было бы полезно пообщаться с Путиным, чтобы из первоисточника узнать позицию Москвы по поводу Украины и других международных вопросов.

Слова французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца о желании переговорить с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, носят гипотетический характер. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют. И, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении <...> Общаться друг с другом несмотря ни на что — это абсолютно нормальный атрибут международных отношений», — сказал Песков.

При этом он считает, что такое бы общение в случае с Шольцем пошло бы на пользу отношениям Москвы и Берлина, поскольку позволило бы канцлеру из первоисточника позицию российских властей.

«Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — добавил представитель Кремля. По словам Пескова какой-то конкретики по перспективам телефонных переговоров Путина с Макроном или Шольцем пока что нет.

10 июня на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге Шольц заявил, что в ближайшее время свяжется с Путиным и призовет его вывести войска из Украины. «Я намерен сделать это [поговорить с Путиным] снова в ближайшее время. Переговоры — это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — сказал канцлер.

Он также подчеркнул, что главным условием «справедливого мира» будет вывод российских войск с украинских территорий, и Москве «необходимо это понять». Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся в декабре 2022 года.

До этого 26 мая Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger пообещал возобновить контакты с Путины спустя почти полгода молчания. «Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время», — заявил глава немецкого правительства.

После этого Песков сообщил, что Шольц «пока не звонил» Путину, и предложений Германии провести телефонные переговоры пока не было. При этом он подчеркнул, что российский президент всегда остается открытым для диалога.

Макрон говорил о возможных новых телефонных контактах с Путиным на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии 1 июня. «Если такая возможность представится, я этого не исключаю», — сказал тогда французский президент и добавил, что Париж готов к контактам со всеми партнерами.

Он напомнил, что с начала вооруженного конфликта на Украине неоднократно созванивался с Путиным. Эти звонки сделали французского президента героем мемов, причем, как в России, так и на Западе. Авторы изображений, распространявшихся в социальных сетях, напоминали, что Макрон регулярно созванивался с российским лидером как до начала спецоперации на Украине, так и после нее. В частности, переговоры двух глав государств происходили 19, 20 февраля 2022-го, в день начала спецоперации 24 февраля. 28 февраля Макрон созванивался с Путиным по просьбе Владимира Зеленского, а 3 марта лидеры полтора часа обсуждали ситуацию на Украине.

Из-за столь частых звонков пользователи сети начали сравнивать Макрона с психологом, который решает проблемы конфликтующих сторон, называли французского президента «телефонной будкой». Кроме того, в соцсетях начали расходиться шутки, что из-за некоего перерыва в общении с Путиным Макрон находится на грани нервного срыва, поскольку подсел на телефонные разговоры, как на наркотик. Согласно официальным данным Кремля, последний телефонный разговор двух президентов состоялся в сентябре прошлого года.