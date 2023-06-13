Неожиданная просьба: зачем президент Франции хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Эммануэль Макрон и Сирил Рамафоса во время климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе, Египет, 2022 год

Французский президент Эммануэль Макрон хочет принять участие в августовском саммите БРИКС в ЮАР, пишет газета Opinion. С соответствующий просьбой он обратился к своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе во время телефонных переговоров в начале июня. Однако президент ЮАР не смог сразу дать ответ, но пообещал посоветоваться с другими членами альянса. По информации издания, Макрон хочет сохранить союзнические отношения с Индией и Китаем, поэтому и пытается договориться о визите на саммит. При этом речи о налаживании диалога с Россией не идет.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться посещения саммита БРИКС, который должен пройти в Южноафриканской республике 22-24 августа 2023 года. Об этом пишет французская газета Opinion со ссылкой на источники.

По словам собеседника из Елисейского дворца, «глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу о возможности приехать. Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня».

В публикации говорится, что подобная просьба стала неожиданной для президента Сирила Рамафосы. Глава государства не смог дать Макрону ответ, но пообещал взять паузу, чтобы обсудить возможное участие французского лидера с другими членами БРИКС.

Газета отметила, что в ближайшее время в ЮАР с визитом прибудет глава МИД Франции Катрин Колонна, которая, вероятно, будет затронет тему участия Макрона в августовском саммите. Кроме того, французский президент может повторно поднять этот вопрос на саммите по вопросу нового мирового финансового пакта — он пройдет в Париже 22-23 июня и соберет около 40 глав государств и правительств.

Обозреватель Opinion Паскаль Эро считает, что желание Макрона посетить саммит БРИКС говорит о намерении Парижа сохранить союзников в лице Бразилии и Индии.

«В Елисейском дворце четко оценили политические и экономические ставки в эпоху китайско-американской конфронтации, которая перекраивает мировые торговые пути. Ряд стран уже стучится в двери БРИКС, включая Аргентину, Индонезию, Алжир, Египет, Казахстан, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Сенегал и Таиланд», — объясняет Эро.

По словам источника издания, санкции, введенные США против ряда стран, а также доминирование доллара в мире создает проблемы на геополитическом уровне. В частности, эти факторы усложняют финансирование стран Глобального Юга (термин, используемый для обозначения стран Африки, Латинской Америки, Азии, Океании). Они создают напряженность и для европейских государств. В то же время БРИКС начинает набирать все большую силу, что подталкивает Францию и ЕС к началу диалога с альянсом на более высоком уровне.

Сильнее всего Париж волнует мнение Пекина, который требует облегчения долгового бремени африканских стран. При этом Франция желает выстраивать диалог со всеми членами БРИКС за исключением России.

С предстоящим саммитом альянса в ЮАР связана еще одна проблема — будет ли на встрече присутствовать российский президент Владимир Путин. Южная Африка подписала Римский статут и обязана выполнять предписания Международного уголовного суда, который в свою очередь, в марте выдал ордер на арест Путина по делу о «незаконной депортации детей с Украины». Москва не подписывала Римский статут и заявляла, что для нее все решения МУС ничтожны с юридической точки зрения.

В апреле Рамафоса заявил, что его партия АНК поддерживает выход ЮАР из-под юрисдикции МУС. И гарантировал, что в случае визита Путина в страну его не арестуют. Позже канцелярия президента сообщила, что в стране все еще изучают вопрос ордера на арест российского президента.

Рамафоса приглашал на саммит всех лидеров стран-членов БРИКС. В мае власти ЮАР пообещали, что у участников саммита будет дипломатический иммунитет: они не будут находиться в юрисдикции государства пребывания, получат полную неприкосновенность и не смогут быть арестованы или задержаны.

На фоне этого заявления Кремль заверил, что Россия будет представлена на встрече «на должном уровне». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

В начале июня ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай, который также не связан обязательствами перед судом в Гааге. Однако в Кремле эти сообщения назвали вбросом.

При этом южноафриканская газета The Sunday Times в минувшее воскресенье писала, что власти ЮАР рассматривают различные форматы участия Путина в саммите, которые не подразумевают его личный визит. Однако в Претории опасаются, что эти форматы не устроят российского президента. Издание сообщало, что южноафриканское правительство предлагало Рамафосе на выбор три варианта. Первый предполагает виртуальное участие Путина в саммите БРИКС. Второй — Россию на мероприятии представит делегация во главе с МИД. Третий — как раз-таки перенос встречи в Китай, который принимал саммит в прошлом году.

Однако власти ЮАР встревожены, что Путин не согласиться ни на один из этих сценариев, что поставит республику в сложное положение перед МУС. «Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн», — говорилось в публикации.