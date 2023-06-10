«Давно этого не делал»: Шольц хочет поговорить с президентом РФ. В графике Путина этого разговора нет

Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет пообщаться с Владимиром Путиным. Последний их разговор состоялся в декабре прошлого года. Шольц намерен обсудить ситуацию на Украине. Германский политик подчеркнул, что главное условие «справедливого мира» — это вывод российских войск. В Кремле заявили, что в графике Путина разговора с Шольцем нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц в «ближайшее время» планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что «давно этого не делал». О своем намерении он заявил в Нюрнберге в ходе 38-го съезда протестантских церквей ФРГ. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц обратил внимание, что разговаривал с Путиным как до начала боевых действий в феврале 2022 года, так и во время. Последний их телефонный разговор состоялся 2 декабря прошлого года.

Политик выразил мнение, что условие «справедливого мира» на Украине – это вывод российских войск. «Вот что нужно понимать», – констатировал Шольц.

Во время речи канцлера Германии присутствующие призывали к возобновлению переговорного процесса, на что он ответил, что «переговоры – это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», – добавил политик.

Но пока в графике российского президента не стоит телефонный разговор с Шольцем, отметил в разговоре с ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На слова Шольца о том, что он хотел бы связаться с президентом России, ответила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ироничной форме она предположила, что немецкий канцлер решил обсудить подрыв «Северных потоков»: «Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?»

Шольц не впервые говорит о планах созвониться с Путиным. Подобное заявление он сделал 6 июня в интервью телеканалу RTL.

В конце мая газета Kölner Stadt-Anzeiger опубликовала его интервью, в котором он утверждает, что в Берлине хотят продолжать контактировать с Москвой.

В том же разговоре с журналистами он указал на «серьезные различия во мнениях» по Украине. Шольц подчеркнул, что попытки урегулировать ситуацию в регионе не должны привести к заморозке конфликта.

«Не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной», — сказал он.

Также он в очередной раз озвучил позицию западных стран о том, что украинские власти должны самостоятельно определить, что необходимо сделать для «справедливого мира». И вмешиваться в этот процесс, по его мнению, тоже не стоит.

После выхода интервью в Кремле заявили, что Германия еще не инициировала переговоры между канцлером и президентом – Шольц Путину не звонил. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что «разговаривать надо».

«Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель – это защита интересов наших граждан», – добавил он.

В частности, речь идет и о ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022.

Украина, как и Запад, считает это голосование незаконным и требует вернуть территории, а также вывести оттуда российских военных. В декабре 2022 года Песков указывал, что об этом не может идти и речи. Он посоветовал Киеву «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», в том числе расширение границ России.

В то же время власти России считают, что Германия и Франция – участники переговорного процесса по Минским соглашениям – игнорировали опасения Москвы. Это, как поясняет российская сторона, и стало «предтечей» спецоперации.

В Кремле неоднократно утверждали, что поставки оружия, в том числе Германией, не помешают России в достижении своих целей в ходе спецоперации. По мнению Москвы, это скажется отрицательно лишь «на благосостоянии граждан этих стран — в данном случае налогоплательщиков ФРГ, которым будет тяжелее жить».