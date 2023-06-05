«В некоторых регионах был взлом». Хакеры пустили «обращение Путина» в эфир ТВ и радио

Прозвучавшее в теле- и радиоэфирах «экстренное обращение» президента России Владимира Путина, где он якобы объявляет о введении военного положения на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, а также сообщает о наступлении украинских военных, является фейком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это был взлом, сейчас ситуация под контролем, в случившемся разбираются ответственные службы. Это не первый взлом российского радиоэфира после начала СВО на Украине, подробнее — в нашем материале.

5 июня в теле- и радиоэфире российских регионов прозвучало «обращение» от лица президента России Владимира Путина.

«Россияне, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона, вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора. На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы. Враг будет разбит, победа будет за нами»,

— говорилось от лица Путина.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не обращался к нации. По его словам, в ряде сетей вещания произошел взлом, однако сейчас ситуация под контролем.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал Песков.

Другие взломы

Атаки на российскую вещательную инфраструктуру начались сразу поле начала спецоперации на Украине. Так, 26 февраля 2022 года международная хакерская группа «Anonymous» в ходе кибер-операции вторглась в эфир ряда политических телеканалов (только у некоторых кабельных и спутниковых операторов). Это были телеканалы «Мир», «НТВ», «НТВ-Мир», «Первый канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «Россия-1».

Следующий взлом случился 6 мая того же года, тогда Хакеры прервали эфир телеканалов «Москва-24», «Первого канала».

В ночь на 9 мая неизвестные хакеры взломали российские сервисы Smart TV и спутниковое телевидение. Атаке подверглись операторы «МТС», «Ростелеком» и «НТВ-Плюс». По данным от МТС, проблема возникла практически во всех регионах присутствия компании-оператора. Тогда в программах передач и описаниях каналов появились сообщения провокационного содержания, касающиеся СВО. Кроме того, взлому подверглась телепрограмма «Яндекса».

8 июня 2022 года интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM» подвергся хакерской атаке. Неизвестные взломали его и включили гимн Украины. «Радиостанция подверглась хакерской атаке», — говорилось в сообщении «Коммерсантъ FM».

Кроме украинского гимна, в эфире прозвучали антивоенные песни. При этом взлом был заметен только в мобильной версии сайта. Позже главный редактор радиостанции Алексей Воробьев в разговоре с ТАСС уточнил, что вещание было взломано только в интернете, на работе эфирного вещания радиостанции это никак не сказалось.

26 сентября атаке подверглись российские радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз», входящие в «Мультимедиа Холдинг». Отмечалось, что злоумышленникам удалось парализовать работу серверов радиохолдинга. Вещание перенесли на резервные мощности, прямые эфиры были отменены, транслировалась только музыка. Сообщалось, что хакеры внедрили программу-шифровальщик, которая парализовала доступ к базам данных, файловой системе всех служб холдинга и корпоративной почте.

Кроме того, крупная атака произошла 23 февраля 2023 года. Тогда украинские хакеры взломали радиостанции «Спутник» и «Вера» в нескольких районах Крыма. Непродолжительное время там транслировалось обращение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Как сообщали сотрудники радиостанций, в эфире прозвучали украинский гимн, а Буданов предупредил, что Донбасс, Крым и другие регионы вернутся в состав Украины. А также пригрозил, что киевские власти найдут «каждого предателя» и уничтожат его.