«Пускай подождет трибунала». Взломанные крымские радиостанции ответили главе украинской разведки

Украинские хакеры опять взломали российский эфир — на этот раз под удар попали радиостанции «Спутник» и «Вера» в нескольких районах Крыма. Непродолжительное время там проигрывалось обращение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, угрожавшего уничтожением «предателям». В медиагруппе «Россия сегодня», куда входит «Спутник Крым», в ответ посоветовали Буданову подождать, пока трибунал над ним не будет освещаться в эфире.

Взлом вещания радиостанций «Спутник» и «Вера» произошел в нескольких районах Крыма — в эфире прозвучали украинский гимн и заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщили сами редакции радио.

Буданов в эфире предупредил, что Донбасс, Крым и другие регионы вернуться в состав Украины. А также пригрозил, что киевские власти найдут «каждого предателя» и уничтожат его.

В редакции радио «Спутник в Крыму» объяснили, что имела место «информационная диверсия» — слова Буданова звучали из приемников в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке. При этом взломать эфир в Симферополе и Севастополе злоумышленникам не удалось.

Факт взлома также подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Кулик. После угроз Буданова вещание пришлось прервать, позже его восстановили.

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит «Спутник в Крыму», посоветовали главе украинской военной разведки немного подождать, если у него есть желание выступить в радиоэфире.

«Если Буданов так хочет выступить на радио «Спутник в Крыму», то ему нужно совсем немного подождать. Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками», — заявили в пресс-службе.

Это не первая информационная атака на российские вещательные сети за последние месяцы. Накануне, 22 февраля, сразу в нескольких регионах по радио объявили воздушную тревогу — ее слышали в Казани, Нижнем Новогороде, Магнитогорске, Белгороде, Воронежской области. Взлом эфира в частности произошел на Energy, «Юмор.FM», «Comedy Radio Уфа».

Власти регионов практически сразу опровергли информацию и заверили жителей, что никакой воздушной тревоги не было. В МЧС России заявили, что прозвучавшая в эфире информация является фейком, а взлом эфира стал результатом хакерской атаки на сервера радиостанций.

Вечером 25 января в Крыму и Белгородской области телезрители вместо обычных программ федеральных каналов увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского (у него был день рождения) — был взломан эфир телеканалов «СТС», «ТНТ», «ТВ-3». Зеленский говорил на украинском языке около минуты, после чего пропал из эфира.

Власти Белгородской области сообщили, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. После этого оперативные дежурные перешли на прием сигнала с резервного спутника и трансляция возобновилась в штатном режиме.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил, что украинские хакеры взламывают российское вещание в периоды, когда ВСУ испытывают проблемы на линии боевого соприкосновения.

«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна», — рассказал Крючков.

До этого в августе 2022 года в результате взлома в эфире радиостанции «Крым» несколько минут звучал гимн Украины. А в прошлом июне хакеры атаковали интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». Взломщики также транслировали гимн Украины, украинские песни и треки антивоенного характера.