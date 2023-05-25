«Подписание мирного соглашения неизбежно». Баку и Ереван договорились о главном

Карабахский конфликт близится к развязке: лидеры Армении и Азербайджана договорились о взаимном признании территориальной целостности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется в скором времени на диалог между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что мирное соглашение с Ереваном возможно – поскольку армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана. Правда, власти непризнанной НКР настроены «противостоять внешним вызовам».

Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом на полях саммита ЕАЭС сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сообщил он.

Пашинян также напомнил, что важно обеспечить права и безопасность жителей Нагорного Карабаха (Арцаха) «в рамках международного механизма». Он также выразил надежду на то, что «за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР)».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку теперь нет территориальных претензий к Армении.

«Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана», — сообщил Алиев.

По его словам, существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между двумя государствами.

Перепалка на саммите

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Армении и президент Азербайджана также «устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве». Причиной этого стал использованный Алиевым термин «Зангезурский коридор» — по словам Пашиняна, эта фраза «служит для выражения территориальных претензий» к Армении.

Премьер-министр напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана говорится только об одном коридоре — Лачинском, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. В ответ на это Алиев заявил, что коридор между Азербайджаном и Нахичеванской республикой, который должен пролегать через территорию Армении, не является посягательством на ее территории.

«Хочу сказать, что таких [территориальных] претензий [к Армении] у нас нет. <...> Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал [его] применительно к коридору Север - Юг, точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток - Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин», — приводит его слова ТАСС.

Кроме этого Пашинян и Алиев не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Премьер-министр Армении подчеркнул, что этот коридор заблокирован, с чем не согласился Алиев.

Президент РФ Владимир Путин в канун трехсторонней встречи с Пашиняном и Алиевым заявил, что надеется на успешное обсуждение и преодоление противоречий.

«Надеюсь, что удастся нам договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях», — сказал он.

close 100% Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Путин также подчеркнул, что важны принципиальные договоренности Баку и Еревана по вопросу территориальной целостности. Следовательно, добавил он, консенсус может быть достигнут и по второстепенным вопросам.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений «о признании Арцаха частью Азербайджана».

«Арцах (Нагорный Карабах) не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы. Я уверен, что боец не одинок, и не только вся Армения будет продолжать поддерживать нашу борьбу, но и на международной арене будут ценные сторонники. Да, ситуация сложная, но не безнадежная, и власти Арцаха предпринимают и будут предпринимать возможные практические шаги для противостояния внешним и внутренним вызовам», — заявил Арутюнян.

Кроме того, он отказался признавать законность решения армянского премьер-министра Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана с территорией Карабаха.

Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что необходимо создать гарантии, которые исключат «продолжение политики этнических чисток и геноцида» против живущих в регионе армян. Кроме того, добавил он, Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения Нагорно-Карабахской республики.

«Идут интенсивные переговоры по соглашению об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и мы надеемся как можно скорее достичь согласия по тексту и подписать его», — отметил Пашинян.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и стараемся со своей стороны прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели», — заявил Алиев. Президент Азербайджана подчеркнул, что мирное соглашение должно охватывать «международные принципы и нормы».

По словам Никола Пашиняна, делимитация армяно-азербайджанской границы должна быть проведена на основе карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

«Карты <…> могут и должны стать основой для проведения работ по делимитации. Это предполагает также договоренность, достигнутая в Праге 6 октября 2022 года о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и проведении делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», — сказал армянский лидер.

close 100% Российский миротворец в Нагорном Карабахе Максим Блинов/РИА Новости

По словам Пашиняна, 86,6 тыс. кв. км. территории Азербайджана (в том числе – Нагорный Карабах) готовы признать армянские власти. Пашинян добавил, что армянская сторона уверена, что и Азербайджан в свою очередь признает территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. кв. км.

Он также сообщил, что отвод войск будет означать обеспечение стабильности в регионе.