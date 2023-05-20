В России сообщили о взятии Бахмута. На Украине это отрицают

Город Артемовск (украинское название Бахмут) в ДНР полностью взят под контроль российскими силами. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, штурмовая операция длилась 224 дня. Вагнеровцы с 25 мая начнут выходить из города на отдых и переподготовку. В Киеве взятие Бахмута опровергли, однако признали, что ситуация критическая — ВСУ удерживают последний район частной застройки в юго-западной части города, за которую идут тяжелые бои.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» полностью освободили Артемовск (Бахмут). Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, видео с которым на фоне разрушенного города опубликовала его пресс-служба.

«20 мая 2023 года. Сегодня пополудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый «многоэтажки самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута, бахмутская мясорубка. Началась 8 октября 2022 года», — сообщил он.

Предприниматель подчеркнул, что бойцы ЧВК добровольно приняли участие в спецоперации на Украине. Пригожин поблагодарил за поддержку российский народ, погибших и уцелевших солдат, генералов Сергея Суровикина и Михаила Мезенцева, президента Владимира Путина.

В то же время основатель ЧВК заявил, что во время бахмутской операции бойцы сражались не только с ВСУ, но и с бюрократией, которая «вставляла палки в колеса». Из-за чего потери на поле боя были значительно выше.

Пригожин также сообщил, что до 25 мая члены «Вагнера» тщательно осмотрят занятый город, создадут необходимые рубежи обороны и передадут их военным. После этого ЧВК начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку в полевые лагеря. В то же время основатель «Вагнера» пообещал вернуться, если «мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу, нашим семьям».

В конце своего выступления предприниматель обратился отдельно к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в данный момент находится на саммите G7 в Японии. Пригожин подчеркнул, что украинские солдаты сражались отважно, и ВСУ, возможно, сможет соответствовать своим прошлым заявлениям, став второй по силе армией мира после первой — ЧВК «Вагнер».

«Сегодня, когда увидите Байдена, поцелуйте его в макушку и передайте от меня привет», — резюмировал Пригожин.

В Киеве опровергли информацию о взятии Артемовска. «Это неправда. Наши подразделения стоят в юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают их захватить», — заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила, что ситуация в Бахмуте критическая, идут тяжелые бои.

«Наши войска держат оборону в районе «самолет». По состоянию на данный момент они контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — написала Маляр.

Боевые действия на Бахмутском направлении активизировались в августе прошлого года. В конце января 2023-го российские войска открыли себе прямую дорогу для штурма города после взятия Соледара. Точных оценок потерь сторон в битве за Бахмут нет, российская сторона утверждала, что ежедневно ВСУ теряют в городе не менее 100 человек.

Бахмут важен не со стратегической точки зрения, а с политической, подчеркивали в Киеве, объясняя продолжающуюся оборону города. В Москве говорили, что «бахмутский котел» выгоден ВС РФ, поскольку в нем «перемалывается» техника и живая сила противника.

В боях за Артемовск участвовала ЧВК «Вагнер». С самого начала операции по взятию города Пригожин неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес российского военного руководства. В частности, с марта он регулярно сообщал о дефиците боеприпасов и обвинял армейское командование в искусственных задержках поставок.

5 мая Пригожин объявил, что из-за снарядного голода и больших потерь с 10 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить свои силы из города. Свои позиции он намеревался передать подразделениям Минобороны. Однако спустя несколько дней проблемы с поставками боеприпасов были, по словам предпринимателя, частично решены, и ЧВК продолжила наступательную операцию.