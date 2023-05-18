«Воевать один к пяти — это безумство». Что политики говорят о грядущем наступлении ВСУ

Бывший украинский президент Порошенко в интервью испанской газете El Mundo заявил, что обсуждаемое уже много месяцев контрнаступление начнется со дня на день. Параллельно президент Белоруссии Лукашеко назвал безумием планы ВСУ по наступательной операцией, а сообщения о ней назвал дезинформацией. Губернатор Запорожской области Балицкий считает, что украинская армия упустила шансы для наступления в его регионе, а готовность ВСУ к атаке он назвал низкой.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие дни, его не придется ждать долгие месяцы. Об этом он заявил в опубликованном 18 мая в испанской газете El Mundo интервью.

«Мы собираемся атаковать в разных точках», — сказал Порошенко, добавив, что российские власти не знают, в каких именно, а сил и средств, чтобы контролировать тысячу километров линии соприкосновения у них нет.

Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ назвал предстоящее контрнаступление ВСУ дезинформацией.

«Самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте», — сказал Лукашенко.

При этом он призвал стороны вернуться к переговорам. По мнению белорусского президента, необходимо разработать новый документ по мирному соглашению, а не отталкиваться от предложений, которые звучали в течение нескольких раундов российско-украинских переговоров весной прошлого года.

По словам Лукашенко, Москва весной прошлого года была готова к заключению мира с Киевом, несмотря на невыгодные для себя условия, но проект такого соглашения был похоронен.

«Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то — Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину», — объяснил глава государства.

В то же время врио губернатора Запорожской области в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что Украина упустила возможности для успешного контрнаступления на запорожском направлении.

«С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью. Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая», — заявил глава региона.

Он отметил, что российская армия готовилась к возможной атаке еще с прошлой осени и накопила силы, чтобы отразить любое наступление. Попытки нападать на столь мощные укрепления Балицкий назвал сумасшествием.

Контрнаступление ВСУ стало главной темой вооруженного конфликта на Украине с декабря 2022 года. Зимой Киев заявлял, что операция намечена на апрель-май 2023-го, когда установится теплая погода, и тяжелая техника сможет проехать. Позже украинские власти говорили, что контрнаступление откладывается до мая-июня из-за задержек с поставками иностранного оружия и техники — прежде всего, танков Leopard, бронированных машин поддержки, боеприпасов.

С начала мая с российской стороны несколько раз говорилось, что контрнаступление уже началось. Об этом заявлял и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и российские военкоры. Однако позже Минобороны РФ опровергали эти сведения.

В Киеве же утверждали, что участившиеся атаки на российские территории с использованием беспилотников в последние недели, удары ракетами Storm Shadow, диверсии на российских инфраструктурных объектах, а также активизация боев в Артемовске — все это являются элементами подготовки к контрнаступлению.

11 мая в интервью «Би-би-си» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бригады ВСУ готовы к наступлению, но армия все еще нуждается в некоторой дополнительной помощи от Запада. В частности, речь идет о бронетехнике, поставки которой осуществляются партиями.

Спустя четыре дня, 15 мая, в ходе визита в Великобританию Зеленский сообщил, что Украине требуется еще какое-то время для окончательной подготовки к операции.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться», — рассказал глава государства.