Александр Лукашенко простудился

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Уже пятый день подряд политик пропускает официальные мероприятия. По данным журналистов, Лукашенко заболел – вероятно, подхватил ОРВИ после участия в мероприятиях на 9 Мая в Москве. По словам источника, гриппом болеют еще несколько человек из окружения политика. Пресс-служба его утверждает, что «президент работает с документами». Ранее Лукашенко рекомендовал для профилактики вирусов пить водку и ходить в баню.

Церемония празднования Дня флага, герба и гимна Республики Беларусь состоялась без участия белорусского президента Александра Лукашенко. Поздравление от его имени зачитывал в эфире СБ ТВ премьер-министр республики Роман Головченко.

Издание «Наша Нiва» утверждает при этом, что накануне праздника президентский кортеж около двух часов находился возле спецбольницы под Минском.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — заявил Telegram-каналу «Подъем» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Лукашенко пропускает публичные мероприятия уже пятый день подряд. В последний раз политика видели на военном параде и возложении венков к вечному огню в Москве – 9 Мая, на День Победы. Он единственный из всех президентов, прибывших в Москву на парад, не дошел от трибуны до мемориала Неизвестному Солдату, а проехал 300 метров на электрокаре охраны, улыбаясь.

На неофициальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле после возложения цветов Лукашенко уже не было – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это отъездом на праздничные церемонии в Белоруссию.

Спустя несколько часов, 9 мая, Лукашенко в Минске возложил венок к монументу на площади Победы. Однако торжественную речь вместо него читал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, а сам Лукашенко стоял рядом.

По словам источника белорусского издания «Наша Нiва», Лукашенко заболел гриппом. Близкий к «лукашенковскому протоколу» собеседник заявил журналистам, что в окружении политика «распространяется версия о вирусе». Он добавил, что «еще несколько [близких к Лукашенко] человек заболело и свалилось с ног».

Собеседник издания подчеркнул, что если это грипп, то без должного лечения «могут возникнуть бактериальные осложнения».

Газета «Московский комсомолец» сообщает, что белорусский лидер с 9 мая на все значимые мероприятия отправлял своих прямых представителей.

Официально власти РБ состояние Александра Лукашенко не комментировали. Согласно неофициальным сообщениям из пресс-службы президента РБ, он «работает с документами». «У них такая работа, они так и обязаны говорить. Очень может быть, что он действительно работает с документами», — сообщил «Подъему» Затулин.

Онлайн-издание Zerkalo.io указывает, что сообщения о состоянии здоровья Лукашенко официально издаются крайне редко — за последние 10 лет на эту тему Минск говорил всего четыре раза.

«Сказать, что Лукашенко простужен, болен, нуждается в лечении, — это показать его слабость. А в таких системах это дестабилизирующий фактор. Потому что вся система власти строится на Лукашенко. И если он не устоит, то может начаться борьба за власть, эта система начнет шататься. И в самых высших эшелонах власти это все прекрасно понимают, поэтому предпочитают скрывать и будут скрывать по мере возможности», — заявил политический аналитик Александр Фридман.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, Лукашенко высказался против введения карантина и напомнил, что врачи рекомендуют при ОРВИ больше дышать свежим воздухом.

«Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал белорусский глава.

По мнению Лукашенко, сидя в замкнутом пространстве люди оказываются в «атмосфере вирусов». Он также подчеркнул, что не понимает сторонников «изоляции, закрытия, перекрытия».

Рекомендовал Лукашенко также для профилактики ОРВИ чаще мыть руки, соблюдать режим дня, ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», — заявил Лукашенко.