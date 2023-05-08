Кто из мировых лидеров приедет в Москву на Парад Победы

Для участия в Параде Победы в Москву уже прибыли президенты Казахстана, Киргизии, Белоруссии и премьер Армении. Ожидается визит их коллег из Узбекистана и Таджикистана. Приезд президента Туркмении Сердара Бердымухамедова пока не подтвержден. В прошлом году на военном параде в столице 9 мая не было ни одного мирового лидера. Больше всего первых лиц приезжало в 2005 году — из 38 государств.

В Россию на празднование Дня Победы 9 мая уже прибыли лидеры как минимум четырех стран ближнего зарубежья. Это следует из сообщений их офисов и СМИ.

В России уже находятся президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Они начали свой визит с возложения цветов к мемориалу в Ржевском районе Тверской области. Кроме того, СМИ сообщают, что в Москве замечен кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Спустя несколько минут близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого» подтвердил, что Лукашенко прибыл в российскую столицу. Позже появились кадры прибытия в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кроме того, в параде на Красной площади должны принять участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Путин приглашал в Москву президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, однако официального подтверждения его визита еще не было.

В конце апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в 2023 году специальные приглашения мировым лидерам на парад не рассылались, поскольку 78-летие Победы не является круглой датой. Тем не менее, некоторые зарубежные политики сами объявили о намерении посетить Москву 9 мая, кого-то Владимир Путин пригласил лично в ходе телефонных переговоров.

Отмечается, что Токаев заранее планировал рабочий визит в Россию 8-9 мая, поэтому согласился принять участие и в официальных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Ранее 8 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил с годовщиной победы в Великой Отечественной войне всех лидеров стран СНГ кроме Молдавии, Грузии и Украины, которая формально остается членом содружества, несмотря на проводимую Россией спецоперацию.

При этом Путин не стал обращаться лично к президенту Молдавии Майе Санду и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Однако обратился к народам этих двух республик. Поздравление также адресовано лидерам частично признанных Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Анатолию Бибилову. Украина в сообщении не упоминается вообще.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», – написал Путин в поздравительных телеграммах.

В 2022 году на параде Победы в Москве не было иностранных лидеров. В 2021-м приезжал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В 2020-м парад 9 мая в Москве не проводился из-за пандемии коронавируса, его перенесли на 24 июня. Тогда в столицу приезжали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Сербии. Приглашения три года назад рассылались также лидерам Франции, Японии, Азербайджана, Армении, Туркмении, Хорватии, Чехии — однако их лидеры отказались наносить визит.

Традиция приглашать на Парад Победы в Москву мировых лидеров появилась на 50-ю годовщину знакового события в 1995 году. Одним из самых «богатых» на лидеров разных стран годов был 2005-й: тогда в российскую столицу в числе прочих приехали первые лица Австралии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, США, Украины, Южной Кореи. В общей сложности 18 лет назад Москву посетили президенты и премьеры 38 государств.