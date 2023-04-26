Китай отправит эмиссара для поиска мира: о чем поговорили Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Зеленский в своих соцсетях сообщил, что беседа была «долгой, содержательной, и должна придать мощный импульс развитию двусторонних отношений» Киева и Пекина. Си отметил, что Китай направит своего спецпредставителя для консультаций по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Первый с начала военных действий на Украине телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина состоялся в среду, 26 апреля. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — написал Зеленский в своем Twitter.

Сам Си Цзиньпин заявил, что Китай направит своих представителей на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

По словам китайского лидера, эмиссары Пекина проведут углубленные консультации со всеми сторонами конфликта, чтобы разработать политический вариант выхода из кризиса.

«Китай направит специального представителя от правительства по делам Евразии на Украину и в другие страны», — пояснил Си Цзиньпин.

Он добавил, что «диалог и переговоры — единственный возможный выход».

Спецделегацию Китая по урегулированию украинского кризиса, которая будет работать на Украине и в других странах, возглавит бывший посол страны в Москве Ли Хуэй, он возглавлял дипломатическое представительство Китая в Москве с 2009 по 2019 годы. Когда именно должен должен прибыть эмиссар КНР в китайском МИДе не уточнили.

«Мы своевременно опубликуем соответствующую информацию», — сказал замглавы департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР ведомства Юй Цзюнь на специальной пресс-конференции в Пекине, посвященной разговору Си Цзиньпина и Зеленского.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что разговор председателя Си с президентом Зеленским произошел по инициативе украинской стороны. Она подчеркнула, что китайская сторона не участвует в конфликте на Украине и не намерена использовать его в своих целях.

Председатель КНР в ходе состоявшегося 26 апреля разговора с главой Украины заявил, что Пекин в украинском кризисе всегда выступал за мир, передает Центральное ТВ Китая.

«Китайская народная республика будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки», — добавил Си.

6 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Си Цзиньпин подтвердил готовность поговорить с Владимиром Зеленским, когда для этого сложатся соответствующие условия.

7 апреля представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает связь со всеми участниками украинского конфликта, в том числе и с самой Украиной.

Председатель КНР Си Цзиньпин в то же время отметил, что «волшебного средства» для разрешения украинского кризиса нет, и сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

Он подчеркивал, что Пекин выступает за содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

В марте Владимир Зеленский заявил о готовности принять в Киеве председателя КНР Си Цзиньпина.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. <…> Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было контактов [с Си]», — сказал он агентству Associated Press. Журналисты сообщили, что украинский лидер уже отправил приглашение Си Цзиньпину.

25 марта Зеленский заявлял в интервью японской газете The Yomiuri Shimbun, что не получал предложения Китая о переговорах.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновника Европейского союза сообщала, что ЕС настаивает на переговорах председателя Китайской Народной Республики с президентом Украины. Отмечалось, что Евросоюз требует, чтобы Китай контактировал не только с Россией, но и с Украиной.