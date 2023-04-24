«Золотой миллиард», задачи спецоперации и опасная черта: о чем говорил Лавров в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые с сентября 2022 года прибыл в Нью-Йорк для выступления на заседании Совбеза ООН. В ходе своей речи глава российского МИДа заявил, что Запад является меньшинством и должен уважать других членов мирового сообщества. Он также отказал украинским властям в представлении интересов жителей Донбасса, обвинил США в попытках продавить свое господство и указал на «подрыв Вашингтоном» стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Западное меньшинство» должно вести себя «прилично» и уважать всех членов международного сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН, посвященном защите принципов Устава всемирной организации, передает РИА Новости.

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — подчеркнул он.

Кроме того, Лавров заявил, что украинские власти не в состоянии и не вправе представлять интересы жителей Донбасса. Он также сравнил ситуацию украинского кризиса с проблемой Косова.

«Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу», — указал министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, украинский вопрос не может быть рассмотрен вне контекста геополитики.

Кроме того, он заявил, что Москва «четко объяснила задачи» специальной военной операции на Украине.

«Россия четко объяснила задачи <…>: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки», — сообщил Сергей Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел РФ обрушился с критикой на США. По его мнению, Вашингтон пытается «утвердить господство через наказание непослушных», говорится в сообщении РИА Новости.

«Несогласных заносят в черные списки по принципу: кто не с нами, тот против нас», — сказал Лавров, добавив, что США сами решили «пойти на разрушение глобализации, которую сами превозносили».

«Вашингтон и их союзники задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда», — добавил глава МИД РФ.

Наконец, он указал на то, что США и их союзники бросили свои силы «на подрыв многосторонности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

По словам Лаврова, мир подошел к опасной черте, а также ситуация «усугубляется утратой веры в многосторонность».

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте», — заявил он.

Он добавил, что голоса «ответственных и здравомыслящих сил» заглушаются теми, кто «взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения».

В конце сентября 2022 года Лавров прилетал в Нью-Йорк для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН. Приглашение поступило лично от генсека ООН Антониу Гутерриша.