«Выезд из посольства — очень рискованный шаг». Что происходит с россиянами в Судане

Российские дипломаты в Судане эвакуировали в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта. До сих пор не удалось вызволить из Нубийской митрополии женщину с ребенком из России. В дипмиссии также рассказали, что уже 140 человек вошли в список тех, кто хочет выехать из Судана. Этот перечень ежедневно пополняется, в основном, гражданами из стран СНГ.

Посол России в Судане Андрей Черновол сообщил РИА Новости, что стороны конфликта не пытались напасть на диппредставительство. Но они попали на камеры видеонаблюдения вокруг здания дипмиссии во время столкновений.

«Район нахождения посольства – это один из районов или часть большего района, вокруг которого проходит линия соприкосновения», – пояснил дипломат.

Черновол также рассказал агентству, что 140 человек обратились в посольство с просьбой об эвакуации. Этот список с каждым днем становится длиннее.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», – сказал он.

Посол заверил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий, размещены в посольстве в Хартуме.

«Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи «горячих точках», к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось», – уточнил Андрей Черновол.

Посол отметил, что пока не удалось вызволить россиянку с ребенком, которые заблокированы в здании Нубийской митрополии. «Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию», – заявил дипломат.

По его словам, диппредставительство уже несколько раз пыталось эвакуировать женщину с ребенком.

«Попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения. К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим», – сказал посол.

Черновол подчеркнул, что пока им безопаснее оставаться в здании митрополии. Он заверил, что российские дипломаты будут и дальше предпринимать попытки забрать их. Почти неделю назад епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек. Они не могут выйти из-за обстрелов.

Российская дипмиссия также поддерживает связь с теми, кто находится в относительно безопасных районах государства. Россиян предупредили, что им не стоит покидать свои дома.

Посол России в Судане Андрей Черновол рассказал РИА Новости, что планы по эвакуации желающих строятся, но пока они трудноосуществимы, так как «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг». Он добавил, что дипломаты будут действовать, исходя из обстановки.

«Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию», – пообещал Черновол.

22 апреля глава переходного Суверенного совета и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан сообщил телеканалу Al-Arabiya, что ВС Судана контролируют все аэропорты страны, кроме аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре.

В тот же день противоположная сторона конфликта – Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) – заявила о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев.

В СБР отметили, что готовы сотрудничать, координировать и создавать возможности для того, чтобы представители иностранных диаспор и дипмиссий могли выехать из Судана.

В субботу, 22 апреля, управление гражданской авиации страны продлило закрытие воздушного пространства до 30 апреля. Все пилоты были проинформированы об этом, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума.

Отмечается, что ВС Судана отреагируют на любое нарушение воздушного пространства страны.

Тогда же, 22 апреля, в субботу, в вооруженных силах страны сообщили, что начинается процесс эвакуации дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом. В заявлении указано, что США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам.

Американская сторона уже провела эвакуацию дипломатов и членов их семей – порядка 100 человек. Это ранее подтвердил президент США Джо Байден.

«Я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции», – говорится в официальном заявлении президента на сайте правительства.

Франция готовится к эвакуации в воскресенье, 23 апреля.

Что происходит в Судане

С 15 апреля в африканской стране идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР – 72 часа.

По разным данным, погибло от 250 до 600 мирных граждан, пострадали 1,5 — 3,5 тыс. человек (согласно данным Минздрава Судана и ООН соответственно).