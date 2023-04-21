Крид, Хованский, Некоглай. За что Роскомнадзор блокирует блогеров на Twitch и в Telegram

Роскомнадзор ограничил доступ к аккаунтам Егора Крида, Юрия Хованского, Некоглая на Twitch, в Telegram и Kick, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Всего в черном списке 15 человек. Всех их подозревают в распространении рекламы интернет-казино. В Лиге уверены, что блогеры получали половину от проигрыша их подписчиков.

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации cсылки на 15 популярных аккаунтов на платформах Twitch, Telegram и Kick. Речь, в частности, идет об аккаунтах певца Егора Крида, рэп-исполнителя Юрия Хованского, а также блогеров Гусейна Гасанова и Николая Лебедева (Некоглая).

«В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, ФНС также организует «комплекс контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

«Благодарю Роскомнадзор и ФНС России за системную работу по очищению инфо пространства от незаконной рекламы казино», — написала Мизулина-младшая в Telegram.

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили ТАСС внесение в реестр ссылок на 15 материалов блогеров, но только на одной платформе — на Twitch.

«На основании решений Федеральной налоговой службы Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 15 материалов об организации и проведении азартных игр и лотерей, размещенных на стриминговой платформе Twitch. В адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов», — сообщили в ведомстве, уточнив, что информация о нарушениях уже передана в СК России.

В чем обвиняют блогеров

Ранее Лига направила обращения в Роскомнадзор и ФНС по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор.

В организации считают, что блогеры специально создают Telegram-каналы, чтобы переводить туда своих подписчиков и не рисковать «основными» своими аккаунтами в соцсетях. У каждого блогера есть своя уникальная реферальная ссылка, а за каждый клик по ней они получают 50% от денег, которые проиграл подписчик.

При этом, как указывают в Лиге, рекламу создают «при помощи психологических уловок». В соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» подобная деятельность с использованием интернета запрещена, напоминают в организации.

Кто в списке

Полных черный список блогеров выглядит следующим образом:

— GENERALQW (Виктор Нигрини);

— INDIAN0CH (Олег Горбенко);

— KYIVSTONER (Альберт Васильев);

— RXNEXUS (Игорь Лысаковский);

— FOLLOWKUDES (Ильнур Хафизов);

— VERSUTA (Арен Зурабян);

— N3KOGLAI (Николай Лебедев);

— ZUBAREFFF (Александр Зубарев);

— A1TAODA (Игорь Сайганов);

— FARBIZZBAT9 (Кирилл и Александр Волынкины);

— GUSEINNEWS (Гусейн Гасанов);

— MELLSTROY (Андрей Бурим);

— KHOVANSKYTODAY (Юрий Хованский);

— EGORKREED (Егор Крид).

Стример Игорь «Nexus» Лысаковский в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что попадание в черный список не повлияет на его деятельность.

«Так я уже недели три не рекламирую казино, не знаю, почему попал туда. Я просто стримлю игры на Twitch и не представляю даже, как именно мой канал может быть запрещен на территории РФ, это только если весь Twitch запретят.

Слабо представляю себе, как может повлиять [попадание в список на деятельность]. Да и добавили меня, не разобравшись в ситуации, когда я уже не стримлю казино», — сказал «Nexus».

Ранее Лига безопасного интернета расширяла список стримеров, которые занимаются незаконной рекламой онлайн-казино, 10 апреля. Тогда в него попали Даша Корейка, Эдвард Бил, Светлана Соллар, Вадим Артемов и многие другие. Как утверждала Мизулина, часть из них сменила площадки, а часть пыталась скрыть факт размещения рекламы.