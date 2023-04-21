Лондон ввел санкции против следователей и судьи за приговор Владимиру Кара-Мурзе*

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), подозреваемый в распространении фейков о российской армии, перед началом заседания по вопросу о продлении ареста в Басманном суде города Москвы, октябрь 2022 года

Лондон ввел санкции против следователей и судьи, причастных к приговору Владимиру Кара-Мурзе, а также против двоих сотрудников ФСБ. Им запретили въезд в страну и пообещали заморозить активы, если они хранятся на территории Британии. Комментируя решение британского правительства, Дмитрий Медведев заявил, что страна «была, есть и будет вечным врагом» России.

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян, причастных «к отравлению и аресту» оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), которого ранее приговорили к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Ограничения наложил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. Под санкции попали судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская, которая отправила Кара-Мурзу в СИЗО, а также следователи Андрей Задачин и Денис Колесников, которые возбудили против политика уголовное дело.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников ФСБ Александра Самофала и Константина Кудрявцева. В МИД Великобритании утверждают, что Самофал и Кудрявцев были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила за Кара-Мурзой» в 2015 году после смерти Бориса Немцова и до отравления, а также в 2017 году.

«Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и обвинительный приговор в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека», — заявил глава МИД Джеймс Клеверли, подчеркнув, что Лондон продолжит поддерживать оппозиционера. Он также напомнил, что у Кара-Мурзы есть гражданство Великобритании и заявил, что страна «не потерпит такого обращения с одним из своих граждан».

В связи с наложенными санкциями пятеро россиян лишатся права на въезд в Соединенное Королевство, а их активы будут заморожены.

«Великобритания продолжит поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю Россию освободить его немедленно и безоговорочно», — заявил Клеверли.

Комментируя введение санкций, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Лондон «был, есть и будет вечным врагом» Москвы.

«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Два отравления

Говоря об эпизодах отравления, британский МИД имеет в виду инциденты, произошедшие в 2015 и 2017 годах. Оба раза Кара-Мурзу госпитализировали с симптомами сильной интоксикации.

В мае 2015 года политика доставили в больницу с диагнозом «острая почечная недостаточность», у него отказывали легкие, сердце, почки и печень. Врачи подключили его к аппаратам жизнеобеспечения и ввели в состояние медикаментозного сна. Когда его состояние стабилизировалось, он прошел реабилитацию за границей, а затем вернулся в Россию. Кара-Мурза попросил французских специалистов провести экспертизу, в результате которой выяснилось, что в его организме значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), цинка (в 2,25 раза), меди (в 1,8 раза) и ртути (в 1,2 раза).

В 2017-м его снова доставили в больницу с признаками отравления, у оппозиционера обнаружили проблемы с почками, его пришлось на время ввести в искусственную кому. 25 мая 2021 года адвокат Кара-Мурзы сообщал, что Московское управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело об отравлениях в 2015 и 2017 годах.

Уголовное дело и приговор

В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении фейков о действиях российской армии на Украине. 17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии по делу о госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и дискредитации российской армии, а также к шести месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения из колонии.

Сам Кара-Мурза свою вину не признал и заявил в последнем слове, что его преследуют за политические взгляды.

«Ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявлял он в суде.

После приговора посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. На следующий день, 18 апреля, в МИД РФ была вызвана британский посол Дебора Броннерт.

МИД России указал британскому дипломату, что Москва расценивает призывы отменить вердикт суда как грубое вмешательство во внутренние дела государства. В дипведомстве также заявили, что ссылки Лондона на наличие у Кара-Мурзы британского подданства «юридически ничтожны» в российском правовом поле.

Министерство назвало «абсолютно неприемлемыми» «попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека, тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно».

Не только Лондон ввел санкции против граждан России после оглашения приговора Кара-Мурзе. Латвия запретила въезд десяти россиянам, причастным к делу политика. В то же время дипломаты США и Канады призвали освободить его. С таким же призывом выступили депутаты Европарламента.