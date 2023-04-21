Лондон ввел санкции против следователей и судьи за приговор Владимиру Кара-Мурзе*

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян, причастных «к отравлению и аресту» оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), которого ранее приговорили к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Ограничения наложил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. Под санкции попали судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская, которая отправила Кара-Мурзу в СИЗО, а также следователи Андрей Задачин и Денис Колесников, которые возбудили против политика уголовное дело.
Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников ФСБ Александра Самофала и Константина Кудрявцева. В МИД Великобритании утверждают, что Самофал и Кудрявцев были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила за Кара-Мурзой» в 2015 году после смерти Бориса Немцова и до отравления, а также в 2017 году.
«Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и обвинительный приговор в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека», — заявил глава МИД Джеймс Клеверли, подчеркнув, что Лондон продолжит поддерживать оппозиционера. Он также напомнил, что у Кара-Мурзы есть гражданство Великобритании и заявил, что страна «не потерпит такого обращения с одним из своих граждан».
В связи с наложенными санкциями пятеро россиян лишатся права на въезд в Соединенное Королевство, а их активы будут заморожены.
«Великобритания продолжит поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю Россию освободить его немедленно и безоговорочно», — заявил Клеверли.
Комментируя введение санкций, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Лондон «был, есть и будет вечным врагом» Москвы.
«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Два отравления
Говоря об эпизодах отравления, британский МИД имеет в виду инциденты, произошедшие в 2015 и 2017 годах. Оба раза Кара-Мурзу госпитализировали с симптомами сильной интоксикации.
В мае 2015 года политика доставили в больницу с диагнозом «острая почечная недостаточность», у него отказывали легкие, сердце, почки и печень. Врачи подключили его к аппаратам жизнеобеспечения и ввели в состояние медикаментозного сна. Когда его состояние стабилизировалось, он прошел реабилитацию за границей, а затем вернулся в Россию. Кара-Мурза попросил французских специалистов провести экспертизу, в результате которой выяснилось, что в его организме значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), цинка (в 2,25 раза), меди (в 1,8 раза) и ртути (в 1,2 раза).
В 2017-м его снова доставили в больницу с признаками отравления, у оппозиционера обнаружили проблемы с почками, его пришлось на время ввести в искусственную кому. 25 мая 2021 года адвокат Кара-Мурзы сообщал, что Московское управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело об отравлениях в 2015 и 2017 годах.
Уголовное дело и приговор
В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении фейков о действиях российской армии на Украине. 17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии по делу о госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и дискредитации российской армии, а также к шести месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения из колонии.
Сам Кара-Мурза свою вину не признал и заявил в последнем слове, что его преследуют за политические взгляды.
«Ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявлял он в суде.
После приговора посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. На следующий день, 18 апреля, в МИД РФ была вызвана британский посол Дебора Броннерт.
МИД России указал британскому дипломату, что Москва расценивает призывы отменить вердикт суда как грубое вмешательство во внутренние дела государства. В дипведомстве также заявили, что ссылки Лондона на наличие у Кара-Мурзы британского подданства «юридически ничтожны» в российском правовом поле.
Министерство назвало «абсолютно неприемлемыми» «попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека, тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно».
Не только Лондон ввел санкции против граждан России после оглашения приговора Кара-Мурзе. Латвия запретила въезд десяти россиянам, причастным к делу политика. В то же время дипломаты США и Канады призвали освободить его. С таким же призывом выступили депутаты Европарламента.