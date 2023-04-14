«Чтобы не раздувать украинские ожидания»: как в ЕС поменялось отношение к контрнаступлению Киева

Украинские союзники на Западе все сильнее выражают скепсис относительно предстоящего контрнаступления ВСУ, пишет Bloomberg. Если раньше они рассчитывали, что Киеву удастся захватить сухопутный перешеек в Запорожской области, то теперь не ожидают продвижения более чем на 30 км. И готовятся к тому, что боевые действия затянутся до 2024 года — в таком случае дальнейшая поддержка Украины может столкнуться не только с нехваткой оружия и боеприпасов, но и с политическим сопротивлением в европейских столицах. В то же время экс-советник Рейгана писатель Бэндоу призвал Вашингтон скорректировать поддержку Киева, не раздувать его ожидания и сосредоточиться на том, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Bloomberg сообщает, что украинские союзники на Западе скептически относятся к предстоящему контрнаступлению ВСУ и считают, что в 2023 году украинские войска вряд ли смогут совершить решительный прорыв и переломить ситуацию.

«Настроение среди западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце прошлого года. Теперь союзники Киева сдерживают свои ожидания и обдумывают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года», — пишет агентство со ссылкой на европейских чиновников, участвующих в оказании помощи Украине.

По этим данным, в ЕС растет скепсис по отношению к тому, что ВСУ смогут нанести удар на запорожском направлении, захватить Мелитополь и тем самым расколоть российские силы. Это связано с наращиванием ВС РФ обороны на этом направлении.

«Вместо этого более реалистичным сценарием видится продвижение на 30 км, что позволит наиболее боеспособной артиллерии Украины оказаться в пределах досягаемости российских линий снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году», — пишет Bloomberg, ссылаясь на слова одного из чиновников.

Для реализации этой цели союзники Украины должны сосредоточиться на увеличении производственных мощностей, чтобы обеспечить Киев необходимыми боеприпасами, оружием и техникой. Поскольку даже такое небольшое продвижение будет стоить ВСУ жизней тысяч солдат, поскольку им придется прорываться через созданные Россией минные поля, рвы, окопы и противотанковые линии.

«Теперь, когда вооруженный конфликт, вероятно, затянется и на следующий год, союзники разрабатывают новые планы снабжения. Второе крупное наступление потребует дальнейшего финансирования Киева со стороны Запада, масштабных поставок оружия и боеприпасов. Существует риск, что это натолкнется на политическую оппозицию в европейских столицах, а также на нехватку мощностей», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что скепсис европейских чиновников подтверждают данные из слитых секретных документов Пентагона и американской разведки. В них указываются слабости украинских войск: проблемы с формированием подразделений и обучением служащих, столь необходимого для слаженной атаки такого масштаба, критически низкие запасы ракет и средств ПВО для прикрытия пехотных частей.

В то же время бывший помощник Рональда Рейгана писатель и политолог Даг Бэндоу в статье для American Conservative пишет, что Вашингтон должен не раздувать ожидания Киева относительно военной и экономической поддержки и скорректировать ее таким образом, чтобы склонить Украину к началу мирных переговоров с Россией.

«США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания. Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы», — считает Бэндоу.

По его мнению, США не должны волновать ни планы Киева вернуть Крым военным путем, ни военный статус Украины. Автор допустил, что для Белого дома нейтральный статус Украины является вполне приемлемым, поскольку он сможет удовлетворить главное требование властей Соединенных Штатов — устойчивый мир в Европе.

Накануне Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что киевские власти «вне себя» из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех контрнаступления. Пессимистичные оценки, по информации издания, содержались в слитых секретных документах Пентагона.

«Их раздражает не столько оценка готовности и стойкости украинских вооруженных сил или замечания о нехватке вооружения, в том числе ракет ПВО, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить значительные территории в ходе контрнаступления, которое может начаться в ближайшие пару месяцев», — писало Politico.