ФБР арестовало 21-летнего Джека Тейшейру, который мог опубликовать более 100 секретных документов Пентагона

21-летний американец Джек Дагас Тейшейра задержан по делу о сливе документов Пентагона, в том числе и под грифом «совершенно секретно». Молодой человек служит в Национальной гвардии штата Массачусетс. По данным NYT, он лидер группы Thug Shaker Central на платформе Discord, которая и выложила материалы военной разведки США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники Федерального бюро расследований США арестовали 21-летнего американца Джека Дагласа Тейшейру. Его подозревают в публикации секретных данных Пентагона. Это подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд.

«Сегодня Министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне», – сказал он, уточнив, что задержание прошло «без каких-либо инцидентов».

По данным ТАСС, Тейшейру правоохранители застали в его доме в Северном Дайтоне.

Молодой человек служит в ВВС Национальной гвардии. Как сообщали СМИ, речь идет о штате Массачусетс, где он и предстанет перед окружным судом. СNN отмечает, что задержанный поступил на службу в 2019 году, работал в сфере коммуникаций. ФБР продолжает следственные действия в доме арестованного, пишет ТАСС.

«Это расследование продолжается. Мы предоставим больше информации в надлежащее время», – отметил Гарленд.

По данным CNN, задержанный предстанет перед судом 14 апреля.

Газета The New York Times утверждает, что задержанный военнослужащий возглавляет онлайн-группу, через которую секретные документы оборонного ведомства США попали в интернет.

В эту группу Thug Shaker Central на платформе Discord входит от 20 до 30 пользователей. По данным издания, правоохранители пока не выделили его или кого-то другого подозреваемым по этому делу.

Утечка данных

Документы попали в сеть в конце февраля-начале марта. При этом «слив» не замечали до тех пор, пока американские СМИ не обратили внимания на секретные документы. Утверждалось, что в общий доступ могли попасть более 100 документов. Ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

В документах содержится информация о слежке американскими спецслужбами за высокопоставленными чиновниками из союзнических стран, о планах украинских властей и о положении ВСУ, а также о якобы намерениях Москвы в рамках спецоперации на Украине.

По данным СМИ, в документах есть данные о февральских испытаниях Китая новейшей баллистической ракеты DF-27 с гиперзвуковой планирующей боевой частью. Ее удалось разогнать до 10,5 тыс. км/ч.

Американская военная разведка считает, что DF-27 будет с «высокой вероятностью» преодолевать противоракетную оборону США, а ее развертывание в «ограниченных количествах» началось уже в 2022 году.

«Предварительный анализ показывает, что гиперзвуковой планер пролетел 12 минут и преодолел расстояние в 2,1 тыс. км», – цитируют СМИ Соединенных Штатов документ, который имел гриф «совершенно секретно».

Белый дом отказался комментировать подлинность опубликованных документов. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что пока не готовы озвучить версию о том, кто и как «слил» материалы разведки. Глава государства отметил, что обеспокоен самим фактом случившегося, а не публикацией секретных данных, пишет РИА Новости.

Пентагон, в свою очередь, пришел к выводу, что утечка «была преднамеренным преступлением». Позицию ведомства озвучил 13 апреля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, ведомство оценивает масштаб утечки и потенциальный ущерб от нее.

Утечка якобы вынудила Киев изменить «некоторые военные планы», заявил неназванный источник CNN, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время на Украине утверждают, что слитые секретные документы Пентагона не влияют на ситуацию на фронте и на планы украинского руководства.

«Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба», – заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью Wall Street Journal.

По его словам, утечка «не имеет никакой оперативной значимости».

Газета Guardian изучила часть документов, просочившихся в сеть, и сообщила, что, по данным американской разведки, на территории Украины присутствовали бойцы подразделений спецназа НАТО. Большая часть из них – британцы, их количество составило до 50 человек.

В Кремле этому не удивились. «Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго <...> мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцов принимают участие в боевых действиях», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хотя на Украине и эти данные опровергают. «Присутствие (на Украине) военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил», – заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что секретные документы Пентагона слили в сеть специально. Он рассказал о встрече с представителями разведки «Вагнера» и аналитиками, которые занимаются вопросами, связанными с США.

«Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним «нанайским-американским предупреждением». Слит умышленно, для того чтобы задать определенные вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад», – сказал он.