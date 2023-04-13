Военная операция РФ на Украине. День 414-й

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Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК:

«Там совершенно есть разные люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет».

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией».