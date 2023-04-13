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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 414-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 414-й день

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Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

Евгений Биятов/РИА Новости
Apple полностью отказалась от российских редких металлов в производстве своих устройств. Разведка США считает маловероятными мирные переговоры по Украине в 2023 году. Песков допустил, что участники СВО пройдут по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО растут на фоне «увеличения границы». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:02

ТАСС: ВСУ обстреляли больницу в Сватове (ЛНР) из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты

8:53

Мирный житель ранен в четверг утром в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

8:46

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК:

«Там совершенно есть разные люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет».

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией».

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Помощник президента России Владимир Мединский

Александр Кряжев/РИА «Новости»
8:34

Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США:

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою»

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Kai Pfaffenbach/Reuters
8:15

Переговоры о прекращении украинского конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях, утверждает газета Washington Post со ссылкой на данные РУМО США.

8:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу»

Так он прокомментировал вопрос о возможном участии солдат из зоны СВО в параде Победы на Красной площади 9 мая.

8:05

Компания Apple полностью отказалась в производстве от вольфрама, тантала и золота из России.

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Shutterstock
8:01

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО продолжают возрастать в связи с увеличением линии соприкосновения — после принятия Финляндии в альянс граница РФ и НАТО увеличилась более чем на 1300 км.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести наблюдение за ходом СВО и связанными с военным конфликтом событиями.

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