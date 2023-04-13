Военная операция РФ на Украине. День 414-й

Мирный житель ранен в четверг утром в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК:
«Там совершенно есть разные люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет».
«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией».
Помощник президента России Владимир МединскийАлександр Кряжев/РИА «Новости»
Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США:
«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою»
Переговоры о прекращении украинского конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях, утверждает газета Washington Post со ссылкой на данные РУМО США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу»
Так он прокомментировал вопрос о возможном участии солдат из зоны СВО в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Компания Apple полностью отказалась в производстве от вольфрама, тантала и золота из России.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО продолжают возрастать в связи с увеличением линии соприкосновения — после принятия Финляндии в альянс граница РФ и НАТО увеличилась более чем на 1300 км.