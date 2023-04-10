В Москве проведут парад Победы. В приграничных регионах от него отказались

Бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве, 9 мая 2022 года

Власти Курской и Белгородской областей решили не проводить в этом году парад, посвященный Дню Победы. В этих регионах действует высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парадов в приграничных с Украиной областях — это «прерогатива губернаторов». В Москве, по его словам, парад состоится. Для его проведения власти примут «усиленные меры» по обеспечению безопасности.

В Курске не будут проводить парад 9 мая из соображений безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, решение связано с позицией оперштаба области, который намерен усилить антитеррористические меры.

«Учитывая это решение, мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет. Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить», — рассказал Старовойт.

На прошлой неделе решение об отмене парада также приняли в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял его нежеланием «провоцировать противника».

«Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — заявил глава региона.

По его словам, региональному оперативному штабу еще предстоит рассмотреть вопрос о проведении шествия «Бессмертного полка», салюта в честь 9 Мая, а также празднования 80-летия сражения под Прохоровкой.

«Главное — безопасность жителей Белгородской области, рисковать никто не будет. Будем принимать решения исходя из оперативной обстановки», — заявил Гладков.

Парад в Москве состоится

Комментируя позицию курских и белгородских властей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения по мероприятиям в честь 9 мая в регионах будут принимать губернаторы.

«Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», — подчеркнул Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, парад Победы 9 мая в Москве «готовится и планируется к проведению».

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — говорил ранее Песков.

При этом он подчеркнул, что «каких-либо изменений в планах проведения парада нет».

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в параде на Красной площади примут участие 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Министр подчеркнул, что всего в 2023 году военные парады пройдут в 28 российских городах. В них будет задействовано около 1 200 единиц вооружения и военной техники и более 55 тыс. человек.

Ситуация в приграничных регионах

Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам. В частности, 1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство, а 2 апреля в Суджанском районе в селе Николаево-Дарьино семь человек получили ранения при минометном обстреле. 5 апреля несколько сел в Курской области осталось без электричества после обстрела.

В области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 года курские власти также объявили средний уровень реагирования: в регионе усилен пропускной режим и охрана объектов инфраструктуры и образования, проводится досмотр на железнодорожном и автомобильном вокзалах, городские автобусы оборудовали тревожными кнопками.

В 2022 году в Курске парад Победы проводился, также в городе были праздничные мероприятия и салют. В Белгороде, напротив, парад Победы отменили, в городе состоялся только праздничный салют и шествие «Бессмертного полка».