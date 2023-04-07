Доработанный штамм и побочные эффекты от вакцины Pfizer. В чем Минобороны подозревает США

Минобороны России вновь решило напомнить о биолабораториях, которые открыло США на территории Украины. В настоящее время украинский научно-технический центр вновь проводит набор персонала, который будет заниматься исследованиями, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Существует риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, уверены в российском Минобороны. В районах подконтрольных американцам биолабораторий есть риск распространения опасных патогенов.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, «программу снижения биологической угрозы» на Украине приостанавливали после начала СВО, но сейчас она снова запущена. В частности, украинский научно-технический центр вновь набирает штат для работы в лабораториях.

«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — описал Кириллов цели Вашингтона и Киева.

«Озвученные Минобороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ», — добавил также генерал-лейтенант.

Российская сторона назвала и имена новых сотрудников, которые будут участвовать в исследованиях, — замглавы Киевской областного лабораторного центра Наталия Родина и директор Украинского института проблем здравоохранения Елена Нестерова. Также в Минобороны добавили, что многие участники предыдущих биологических проектов покинули Украину. В ведомстве полагают, что людей вывезли после начала спецоперации из опасений, что они раскроют информацию ВС РФ.

Впервые Москва заявила о существовании «военно-биологических программ» США на Украине весной 2022 года. Тогда же президент Владимир Путин обвинил Украину в создании биологического оружия непосредственно у границ России.

Тайна коронавируса

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Кириллов также обвинил Вашингтон в причастности к пандемии коронавируса и все большем совершенствовании штаммов. Так, каждый новый штамм обладал улучшенными военно-биологическими свойствами, указал генерал-лейтенант. Кроме того, вариант штамма «омикрон» БА-5.2 и БФ-7 спровоцировал резкий рост заболевших в Китае, что может говорить об искусственном усилении его патогенности.

«У специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. Например, штамм «бета» впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм «гамма» — в Бразилии в январе 2021 года, «дельта» — в Индии в июне 2021 года», — отметил Кириллов.

По его словам, кем-то могут предприниматься «целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса». Кроме того, власти США, по информации российской стороны, продолжают привлекать непрофильные госведомства к реализации военно-биологических программ, «отводя внимание от главного бенефициара — Пентагона». Также остается подозрительным тот факт, что вакцину Pfizer в США выпустили с серьезными побочными эффектами, добавил Кириллов.

Большинство мировых ученых в настоящий момент все-таки рассматривают версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2 как теорию заговора, так как нет доказательств того, что уханьский штамм коронавируса создан в условиях лаборатории. Основная версия — зоонозное происхождение коронавируса. Предок инфекционного агента изначально мог распространяться в популяции летучих мышей.

close 100% Слайд, который был показан во время брифинга Минобороны, 7 апреля 2023 года Министерство обороны РФ

Расследование продолжится

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заверил, что законодатели продолжат расследовать деятельность подозрительных биолабораторий на Украине.

«Расследование (комиссии) завершено в установленные законодательством сроки 22 марта. Работа парламентариев на этом направлении, разумеется, будет продолжаться столько, сколько потребуется, но её форматы подлежат дальнейшему обсуждению», — сказал сенатор.

На следующей неделе, 11 апреля, депутаты должны рассмотреть доклад о биолабораториях, который парламентская комиссия по расследованию их деятельности готовила целый год. Совфед рассмотрит документ 12-го.