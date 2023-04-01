Спутники, дроны, взрывчатка: Зеленский ввел санкции против российских заводов и бизнесменов

Экономические санкции ввел президент Украины Владимир Зеленский против 33 россиян и 225 российских компаний. Среди ограничений – блокировка активов в украинской юрисдикции, приостановка торговых операций, аннулирование выданных лицензий и другие меры. В основном под санкциями оказались бизнесмены, а также промышленные предприятия и некоторые компании, выпускающие товары двойного назначения.

Украина ввела новые антироссийские санкции. Как сообщается в указе на сайте президента Украины, в действие введены ограничительные меры против 33 физических и 225 юридических лиц.

В отношении каждого из фигурантов санкционного списка принимаются 11 ограничений. Действовать они будут в течение 10 лет.

Сюда относятся заморозка активов, прекращение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, разрыв финансово-экономических обязательств, остановка выданных лицензий и прекращение выдачи новых разрешений, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование территориальными водами Украины, запрет на передачу технологий и прав собственности, лишение украинских госнаград и титулов, запрет на покупку земли.

Санкции, в частности, введены против совладельца горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» Владимира Скоча и его внучки Варвары Скоч (сын Скоча — депутат Госдумы Андрей Скоч, миллиардер, уже находится под санкциями), гендиректора АО «Микроэм» (разработка электроники) Сергея Мезенева и членов его семьи, гендиректора ООО «СТЦ» (разработка дронов и радиокомплексов) Романа Агафонникова и других.

Среди попавших под санкции юрлиц значатся АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входит в ГК «Роскосмос»), производитель взрывчатки «Завод Пластмасс», многопрофильное предприятие «Волжский электромеханический завод», «Саранский телевизионный завод», АО ЦНИИ Точного машиностроения (входит в «Ростех») и другие предприятия.

Продукция многих из них может использоваться как в гражданских целях, так и находить военное применение, представляя по сути продукцию двойного назначения.

В отношении юридических лиц санкции вводятся сроком на 10 лет — кроме четырех компаний: Челябинского научно-производственного объединения «Электромашина», Бийского производственного объединения «Сибприбормаш», Нижнеломовского электромеханического завода и Славгородского завода радиоаппаратуры. В их отношении санкции Украины будут действовать только пять лет, им запрещается лишь транзит через территорию страны, вывод оттуда капитала и приватизация украинских объектов.

Зеленский также ввел санкции против бывшего руководителя компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, а также 1419 лиц и компаний из иностранных государств.

Кроме того, в список на десять лет вошли члены Совета Федерации РФ от Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, а также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, сенатор от Херсонской области Константин Басюк и сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. Всего санкции введены против 257 физических лиц РФ, среди которых жена Светлана и сын Илья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, исполнительный директор «Северного потока» Маттиас Варниг, а также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский своим указом ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 апреля о рестрикциях сроком на 10 лет.

Санкции предусматривают среди прочего блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, лишение государственных наград.

11 марта президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против нескольких российских букмекерских контор.

В санкционный список попали компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп» и другие, также санкции введены против оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото». Под ограничения попала и зарегистрированная на Кипре компания «Париматч». Санкции введены на срок от 5 до 50 лет.

Кроме того, санкции введены в отношении 120 человек, среди которых граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Они попали в санкционный список на 50 лет.