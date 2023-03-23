FT: Казахстан с апреля запретит реэкспорт и параллельный импорт подсанкционных товаров в Россию

Казахстан с 1 апреля может ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, поставляемые и вывозимые из страны. По данным СМИ, это делается, чтобы не допустить параллельного импорта и реэкспорта подсанкционных товаров в Россию. В феврале Казахстан посещал госсекретарь Энтони Блинкен и обсуждал с властями страны возможные вторичные санкции, если Астана будет помогать Москве обходить введенные западными странами ограничения.

Казахстан со следующего месяца может ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, ввозимые и вывозимые из страны, чтобы ограничить реэкспорт и парарллельный импорт продукции в Россию. Первым об этом сообщило издание Eurasianet.

По словам высокопоставленного источника издания, система заработает с 1 апреля и станет попыткой Казахстана продемонстрировать, что он соблюдает введенные Западом ограничения, призванные изолировать российскую экономику.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — объяснил собеседник издания.

Как пишет Eurasianet, намерение Астаны ввести систему, ограничивающую параллельный импорт и реэкспорт в Россию, подтверждают слова глвы казахстанского МИДа Мухтара Тлеуберди во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в феврале. Тогда министр отмечал, что Казахстан всегда имел прочные торговые связи и с Россией, и с Украиной, поэтому текущая ситуация очень тяжела для страны.

В то же время Тлеуберди подтвердил, что Астана и Вашингтон находятся на постоянной связи, чтобы избежать вторичных ограничений за поставку подсанкционных товаров в Россию, и поблагодарил Блинкена за то, что США «заранее сообщают о возможных случаях, в отношении которых могут быть применены вторичные санкции».

Financial Times подтверждает информацию, опубликованную Eurasianet. По данным британской газеты, система, которая усложнит параллельный импорт в Россию, действительно заработает с 1 апреля.

Издание отмечает, что экспорт из Казахстана в Россию по итогам 2022 года вырос на 25%. По некоторым товарным позициям раньше он был нулевой, а сейчас приобрел характер промышленных поставок. В самой Астане это объясняли не только реэкспортом, но и тем фактом, что Казахстан часто используется как транзитная страна для товаров, идущих из Китая или Турции — они также не поддерживали санкции против России и продолжают с ней активную торговлю.

В начале марта Bloomberg сообщал, что Москве удается обходить санкции Евросоюза и G7 и получать необходимые западные технологии для обеспечения собственной промышленной безопасности. И общий объем импорта в страну вернулся к показателям 2020 года, когда еще не действовали санкции.

В статье агентства особо отмечался резкий рост экспорта в Россию чипов, полупроводников, интегральных схем и других электронных компонентов через Турцию, Казахстан и ОАЭ. Bloomberg констатировал, что Москва фактически закупает подсанкционные товары через третьи страны.

«В случае некоторых стран экспорт технологий в Россию вырос с нуля до миллионов долларов. Показательным примером является Казахстан. До начала конфликта на Украине, в 2021 году, страна поставила в Россию современных полупроводников всего на $12 тысяч. А в 2022-м уже на $3,7 млн», — говорится в публикации.

Данные компании Trade Data Monitor, отслеживающей торговые операции по всему миру, показывают, что раньше Россия покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании чипов на $163 млн. В 2022 году объем упал почти на $100 млн. А поставки из стран, поддерживающих Россию, выросли на аналогичную сумму.

Подобные закономерности выявлены аналитиками в сотнях разных товарных категорий, но особенно они заметны в поставках чипов и интегральных схем, которые применяются в оборонной промышленности.