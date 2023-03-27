«Нам потребуется еще восемь бригад». Киев может призвать еще больше людей в армию

В случае размещения российского ядерного оружия в Белоруссии Украине придется провести дополнительную мобилизацию. Об этом заявил глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, Киев столкнется с необходимостью открывать «второй фронт» длиной более тысячи километров, для контроля которого потребуется минимум восемь бригад. Всеобщая мобилизация действует в стране с 25 февраля 2022-го. Сколько уже призвали по ней — неизвестно. Летом Минобороны Украины сообщало, что речь идет о сотнях тысяч человек.

Украине может потребоваться дополнительная мобилизация, если Россия разместит ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Это будет означать реальный вызов. Придется призвать еще больше людей в армию. Нам потребуется, по крайней мере, восемь дополнительных бригад, чтобы контролировать эту линию фронта», — сообщил парламентарий.

По его словам, размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии ставит перед Киевом задачу открытия «второго фронта», протяженностью более тысячи километров.

При этом Арахамия добавил, что украинцы «пока не относятся серьезно к этим угрозам», но сослался на опыт, который показывает, что произойти может все, что угодно.

Сейчас на Украине действует всеобщая мобилизация, объявленная в связи с военным положением с 25 февраля 2022 года и продлевающаяся каждые три месяца. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте 18-60 лет.

С июня прошлого года мужчинам призывного возраста запрещено покидать родной регион. Летом украинское Минобороны объявило, что на воинский учет должны вставать и женщины с образованием в областях химии, биологии, телекоммуникаций, и им также запретят покидать страну. Однако осенью 2022-го замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что постановка женщин на воинский учет откладывается на год.

Точной информации о числе мобилизованных украинцев нет. В июне Маляр говорила, что в ВСУ призвали сотни тысяч человек. Киев заявлял о планах увеличить численность армии до 700 тысяч служащих.

Согласно официальным подсчетам Киева, в 2022 году Украину покинули около 1,6 млн мужчин, попадающих под мобилизацию. По разным оценкам, на начало 2023-го в стране осталось от 18 до 25 млн человек населения. Примерно половина из них — мужчины.

Российский общественно-политический деятель Ростислав Антонов подсчитывал, что численность мужского населения в возрасте 20-65 лет на Украине сейчас составляет примерно 6 млн человек, из которых мобилизовать можно 2 млн.

При этом украинские СМИ и Telegram-каналы с прошлой осени предсказывали усиление мобилизационных мероприятий в стране. Мужчин предупреждали, что военкоматы будут не вручать повестки, а хватать людей на улицах и уже после разбираться, попадает ли человек под мобилизацию.

По данным украинских Telegram-каналов, от мобилизации можно откупиться — соответствующая справка стоит около $10 тысяч. Если верить анонимным источникам СМИ, к осени 2023-го все справки для «откоса» от мобилизации могут быть аннулированы.

О том, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщил президент Владимир Путин 25 марта. По его словам, российские военные уже помогли переоборудовать белорусские самолеты, чтобы те могли нести ядерное оружие. Кроме того, Россия передала Минску комплексы «Искандер», которые тоже могут быть носителями ядерных зарядов.

С 3 апреля начнется обучение белорусских экипажей, а к 1 июля Путин анонсировал завершение строительства хранилища для ядерного оружия в Белоруссии. При этом, когда именно ядерное оружие будет размещено в соседней стране, президент не уточнил.

Как объяснял Путин, вопрос о размещении тактического ядерного оружия ставил Александр Лукашенко. Кроме того, такое решение Москвы является ответом Лондону, заявившему, что он поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Киев после объявления Путина потребовал созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН и призвал лидеров G7 предупредить Минск о последствиях размещения российского ядерного оружия. В Германии назвали планы России «попыткой запугивания», ЕС сообщил о готовности ввести новые санкции.