Американские учебники не подходят: СМИ составили план украинского контрнаступления

Украина не сможет осуществить планируемое наступление по учебникам США и НАТО. Западные военные доктрины предполагают предварительный массированный авиаудар и крупный танковый авангард. Однако у Киева почти нет авиации, а количество танков ограничено. Военные эксперты уверены, что Киев будет пытаться нащупать слабые места в российской обороне и наносить точечные удары по ним. Однако аналитики напоминают, что ВС РФ тоже укрепили свои позиции и готовы к предстоящей атаке.

Киев не сможет провести наступление на российские войска в стиле НАТО, несмотря на поставки западной техники и обучение украинских солдат за границей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.

«Украина не сможет начать штурм в стиле НАТО, потому что ни одна из сторон не контролирует украинское небо. По военным учебникам США и их союзников, чтобы выбить занявшего укрепленные позиции противника, как хочет сделать Украина, наступление должно начинаться с массированной воздушной атаки с использованием самолетов и крылатых ракет», — говорится в публикации.

По словам Джона Нагла, подполковника армии США в отставке и профессора в военном колледже, ни у России, ни у Украины нет реального преимущества в авиации.

Эксперт отметил, что Киев обладает ограниченным числом истребителей и боевых вертолетов, которые очень бережет. И поэтому вряд ли будет рисковать ими, отправляя в «лобовую атаку» на ожидающие нападения российские войска.

WSJ приводит мнение стратегов, которые считают, что вместо такой тактики ВСУ предпримут одну крупную или несколько небольших атак с использованием высокоточного дальнобойного оружия наземного базирования — ракетных комплексов и артиллерии, которые им поставили западные страны.

«Американские мобильные ракетные установки M142 Himars или M270 а также гаубицы могут стрелять фугасными снарядами со спутниковым наведением на расстояние до 80 км», — сообщает газета. Применение этих вооружений позволит Киеву поражать российские подразделения далеко за линией фронта.

После массированной артподготовки и ракетных ударов ВСУ, как и американская армия, отправят в наступление крупную группировку сухопутных войск. Однако США в подобных случаях отправляют в авангарде большое количество основных боевых танков. Украина же не сможет это сделать, поскольку располагает лишь ограниченным количеством бронетехники, предполагает WSJ.

Фактически Киев сможет бросить в бой 14 британских танков Challenger, 22 танка Leopard 2, которые поставят Польша и Норвегия. Американские Abrams не успеют до наступления добраться до Украины, поскольку США обещают поставки только к концу года. Издание отмечает, что у ВСУ на начало вооруженного конфликта было несколько сотен старых танков советского производства. Но неизвестно, какое их количество украинцы потеряли в боях и сколько сейчас на ходу. В любом случае, этой технике не хватает брони и способности вести стрельбу на ходу, чтобы противостоять российским танкам.

За волной танков, как пишет WSJ, последуют десятки бронемашин, в частности французские AMX-10 и американские Bradley. За ними последуют бронетранспортеры и боевые машины пехоты. По словам, Нагла, они могут нанести противнику существенный урон.

Другой военный эксперт Джон Спенсер из Нью-Йорка отметил, что Киеву необходима атака на российские позиции, чтобы не потерять поддержку Запада.

«Украинское весеннее наступление с Leopard и Bradley во главе принесет им больше пользы в глазах НАТО, чем любая фактическая территория, которую они отвоюют», — сообщил Спенсер.

Он отметил, что направление удара ВСУ остается неизвестным. Но выразил уверенность, что Киев будет пытаться найти самые слабые места в российской обороне и не посылать сразу все ударные силы. Эксперт напомнил, что именно такая тактика позволила украинцам в прошлом году отвоевать часть Харьковской области.

Профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О'Брайен считает, что Украина хочет перерезать сухопутный коридор к Крыму на юго-восточном направлении — до этого западные СМИ неоднократно писали, что атака ВСУ может произойти в Запорожской области в направлении Мелитополя и Азовского моря.

«Однако Москва, предвидя такое нападение, потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По мнению некоторых аналитиков, это может побудить украинцев попробовать другой подход», — отмечает WSJ.