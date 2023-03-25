«Риски и негативные последствия». Почему арестованные активы России не передают Украине

На Западе идея передачи Украине замороженные российские активы набирает популярность, пишут американские СМИ. Политики в Вашингтоне и столицах других государств в Европе при этом полагают, что арест и передача средств России могут дискредитировать банки США и подвергнуть средства третьих стран «более высокому риску экспроприации» в будущем.

Идея изъять замороженные российские активы, чтобы передать их украинским властям, набирает все большую популярность среди американских и европейских политиков. Об этом сообщает газета The New York Times.

Впрочем, многие политики и чиновники в Вашингтоне и других западных столицах беспокоятся, что конфискация замороженных средств вызовет сразу несколько негативных последствий.

В первую очередь, этот шаг может «подорвать веру в систему международных законов и соглашений».

Во-вторых, экспроприация российской «заморозки» может привести к «повышению риска такой же экспроприации американских или европейских денег в будущем, если возникнет схожий международный спор».

В-третьих, существенно может упасть интерес третьих стран к хранению своих денег в банках США, пишет NYT.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен и другие американские чиновники полагают, что арест счетов РФ «подорвет веру в доллар» в мировой торговле.

Наконец, говорится в материале NYT, среди западных элит «складывается неприятное для них понимание – потратить на восстановление Украины после войны придется гораздо больше, чем готовы заплатить даже очень состоятельные США и ЕС». 22 марта Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в $411 млрд.

9 марта Минфин США сообщил, что Соединенные Штаты совместно с союзниками по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском российской собственности, попавшей под санкции, за минувший год заморозили активы россиян на сумму более $58 млрд.

«Члены целевой группы REPO успешно заблокировали <...> активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд», — указывается в документе.

Представители группы уточнили, что в течение года изымали люксовую недвижимость, яхты, личные самолеты. Тем не менее, им удалось перевести лишь $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине.

Евросоюз после начала СВО также заморозил российские активы на территории своих государств. Брюссель допускал изъятие и передачу этих средств Киеву, но признавал – для такого шага нет юридических оснований.

Во Франции объем замороженных активов россиян составляет €1,3 млрд, сообщала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«Их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», — сказала она. При этом Еврокомиссия сейчас «работает над этим вопросом». Вскоре

юридический комитет ЕК признал, что направить российские средства на восстановление Украине можно только при условии их последующего возвращения РФ.

В августе 2022 года Франция сообщала, что сумма замороженных активов россиян составляет €1,2 млрд. Кроме этого, по данным на март 2022 года, было заморожено €22 млрд активов Банка России (ЦБ РФ).

Кроме того, Федеральное управление юстиции (FJU) Швейцарии сообщало, что изъятие частных российских активов будет нарушением конституции и «подорвет существующий правопорядок».

«Еще одним вопросом, обсуждаемым на международном уровне, является возможность конфискации валютных резервов российского центрального банка и других государственных активов», — заявили в FJU.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США сможет передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту. Внешнеполитическое ведомство уже имеет полномочия для их передачи Украине.

Суд в Нью-Йорке в начале февраля разрешил Минфину США арестовать $5,4 млн, связанные с российским миллиардером Константином Малофеевым. Эти средства решено было передать Киеву.

25 мая ЕС публично назвал сумму российских активов, замороженных по миру после начала СВО — примерно $300 млрд. При этом найти и арестовать власти США и Евросоюза смогли только около $80-100 млрд.

22 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Москва готовит судебные иски в связи с заморозкой активов.