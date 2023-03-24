«Никто в здравом уме Путина не арестует». Армения готовится признать юрисдикцию суда в Гааге

Армения хочет задним числом ратифицировать Римский статут — документ, признающий юрисдицию Международного уголовного суда, расположенного в Гааге. Ереван объяснял, что это нужно, чтобы полномочия МУС распространялись на действия Азербайджана с 2021 года в карабахском конфликте. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина из-за ситуации на Украине. В Кремле сообщили, что пока не обсуждали с партнерами вопрос возможного ареста российского президента при посещении Армении — сама же Москва юрисдикцию МУС не признает. В армянском парламенте заявили, что никто «в здравом уме» не будет арестовывать Путина.

Москва не обсуждала с Ереваном возможность ареста президента Владимира Путина после того, как Конституционный суд республики признал обязательства перед МУС. Об этом изданию «Подъем» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами», — ответил Песков на вопрос о контактах двух стран по этой ситуации.

Ранее 24 марта Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствующими конституции страны. Об этом заявил председатель суда Арман Диланян.

«Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции», — сообщил Диланян.

Решение суда является окончательным, оно вступает в силу после публикации. После этого Римский статут МУС должен ратифицировать парламент Армении.

Депутат народного собрания страны Арман Абовян выразил уверенность, что даже в случае ратификации парламентом Римского статута, никто в Армении арестовывать Путина не станет.

«Не будут это решение люди, находящиеся в здравом уме, исполнять — и точка. Да и в принципе, международное право мертво и как таковое перестало существовать в момент начала бомбежек Югославии», — сказал Абовян изданию News.ru.

Страны, признающие юрисдикцию МУС (сейчас их 123), обязаны соблюдать и выполнять нормативные документы, постановления и ордеры этого органа. Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд страны признал его не соответствующим Основному закону.

С тех пор Конституция Армении дважды менялась. В конце 2022 года правительство страны решило обратиться в КС, чтобы уточнить соответствии документа о МУС армянской Конституции. Власти хотят ратифицировать Римский статут задним числом — чтобы он действовал с 2021 года.

Министр юстиции Григор Минасян объяснял, что такое решение необходимо для того, чтобы полномочия МУС распространялись на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Поводом для этого суд назвал причастность президента и омбудсмена к «незаконной депортации детей» с занятых украинских территорий после начала военной спецоперации России.

В МИД указали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому решение суда для Москвы является ничтожным. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей и прокурора, выдавших ордер.

Позже в Кремле заявили, что относятся к ситуации спокойно.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — объяснял Песков.

20 марта председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе ситуации, при которой президента России Владимира Путина можно арестовать в случае его визита в какую-либо страну. И отметил, что решение МУС носит скорее политический или исторический характер.

Политологи и СМИ в России и за границей отмечали, что МУС выдал ордер накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. И не исключали, что такое решение было внешнеполитическим знаком для мировых лидеров.

После решения МУС офис генерального секретаря ООН сообщил, что Антониу Гутерриш, несмотря на ордер, готов продолжать диалог с Путиным. А председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши выразил готовность встретиться с российским президентом, если он этого захочет.