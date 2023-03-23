«Пробуйте другие способы». Что в Вашингтоне думают о планах Киева отвоевать Крым

Начальник американского Генштаба на слушаниях в конгрессе заявил, что планы Зенеского по возвращению Крыма военным путем «максималистские» и «трудновыполнимые». А госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что какие-то территории Украина могла бы вернуть под свой контроль «другими способами». В феврале западные СМИ неоднократно писали, что и США, и ЕС не видят перспектив контратаки на полуостров — это будет слишком кровопролитная задача для ВСУ, у которой нет на это сил и средств. В Вашингтоне же напрямую советовали Киеву заняться краткосрочными задачами, а не строить масштабных планов.

Планы украинского президента Владимира Зеленского по возвращению контроля над Крымом военным путем являются максималистскими и трудновыполнимыми. Такую оценку дал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время слушаний в конгрессе.

Чиновники в ходе заседания попросили Милли оценить текущие планы Киева по возврату Донбасса, получению контроля над сухопутным коридором в Крым и самим полуостровом.

«Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, труднодостижима военным путем», — ответил генерал.

На том же совещании в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев может попытаться вернуть потерянные территории не военным, а иными способами.

«Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — сообщил высокопоставленный дипломат.

Зеленский неоднократно заявлял о стоящей задаче по возвращению Крыма и восточных регионов. По его словам, освобождение территорий, которые Киев считает оккупированными, является непременным условием прекращения вооруженного конфликта с Россией. И без этого мирные переговоры невозможны.

Кроме того, на Украине и в западных СМИ сообщали, что до осени 2023 года ВСУ предпримут контрнаступление. И наиболее вероятным направлением будет Запорожская область в районе Угледара. Таким образом украинская армия хочет захватить сухопутный перешеек, соединяющий Крым с Херсонской и Запорожской областями, и получить возможность наносить удары по Крымскому мосту. Тем самым Киев хочет фактически отрезать полуостров от «большой» земли.

Российская администрация Запорожской области сообщала, что в курсе этих военных планов и готова отразить атаку, для которой Украина сейчас накапливает силы.

Однако планы Киева о возвращении Крыма военным путем все чаще ставятся под сомнение западными политиками. В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности американский когрессмен Адам Смит говорил, что сейчас обсуждается вариант, что Киев не станет пытаться отвоевать полуостров.

«Думаю, все в большей степени появляется консенсус, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем, люди это понимают», — рассказывал Смит.

Политик объяснил, что на Западе понимают, что попытка вернуть полуостров вооруженным способом будет слишком кровопролитной. И все больше склоняются к идее «одной Украины» с последующими гарантиями ее безопасности.

Параллельно со словами Смита американские СМИ цитировали источники из Пентагона, которые сообщали, что Вашингтон не видит у Киева возможностей вернуть Крым, даже несмотря на поддержку иностранным оружием и техникой. Кроме того, США считают, что попытки отвоевать полуостров станет «красной линией» для Москвы и приведет к резкой эскалации конфликта.

26 февраля советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телеэфире заявил, что США допускают, что в будущем вопрос о территоральной принадлежности Крыма может быть пересмотрен. Он также высказал мнение, что Киеву сейчас следует не строить масштабные планы по возвращению полуострова, а сосредоточиться на краткосрочных целях. Поскольку именно от их достижения будет зависеть поддержка со стороны США и НАТО.