Варламов стал иноагентом. Каца объявили в розыск

Минюст РФ 23 марта сделал «внеочередное» пополнение реестра иноагентов (обычно о расширении списка сообщают по пятницам). В него вошли блогер Илья Варламов, юрист Павел Чиков, общественница Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин, журналист Богдан Бакалейко и ЛГБТ-объединение «Парни Плюс/Парни+». Ранее в четверг Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца*, которого обвиняет в фейках о российской армии.

Российский Минюст 23 марта обновил реестр иноагентов, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В список вошли пять физических лиц и одно общественное объединение.

Новыми иноагентами объявлены блогер Илья Варламов, провозащитник Павел Чиков, общественница и писательница Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин, журналист Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+».

Обычно Минюст объявляет о расширении реестра иноагентов по пятницам, однако сейчас это было сделано в четверг. В середине февраля министерство перестало объявлять новых членов списка и возобновило пополнение только 10 марта. Всего в едином реестр Минюста сейчас числится 565 иностранных агентов.

Варламов и Чиков, как говорится на сайте ведомства, «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Блогер при этом, считает Минюст, получал финансирование от иностранных источников, а правозащитник помогал в распространении материалов других иноагентов.

Адвокат и бывший руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков месяц назад дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) (также внесенному в список иноагентов). В нем он рассказал, что с весны прошлого года проживает за пределами России, и пока не собирается назад, поскольку не видит «оснований для безопасного возвращения».

Светлана Лада-Русь (Пеунова) «призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Минюст отметил, что сейчас женщина проживает за границей и находится в федеральном и международном розыске.

Пеунова в прошлом — основательница и лидер партии «Воля», признанной экстремистской и ликвидированной судом в 2016 году. Кроме того она открывала Центр народной медицины «Путь к Солнцу» в Самаре, а также еще несколько подобных организаций в 1990-х и 2000-х годах. Часть из них в итоге признали сектами. В России на нее возбуждены уголовные дело о мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Айсина и Бакалейко Минюст также считает причастными к распространению недостоверных сведений о решениях власти, критике военной спецоперации и популяризации материалов других иноагентов.

Объединение «Парни Плюс/Парни+», по данным министерства, занималось пропагандой ЛГБТ и распространяло сообщения и материалы, созданные иностранными агентами.

Кроме того, ранее 23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в распространение фейков о российской армии. «Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории России или экстрадиции», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Сам Кац, переехавший в Израиль после начала спецоперации, числится в списке иноагентов с июля 2022 года. Минюст утверждает, что среди источников иностранного финансирования его деятельности была Украина. С октября прошлого года Кац также находится в розыске по уголовной статье.