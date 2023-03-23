ЕГЭ, госдолг, самолеты. Мишустин отчитался перед Госдумой

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства по итогам работы в 2022 году. По словам Мишустина, по России был нанесен мощнейший санкционный удар, однако правительству удалось удержать ситуацию под контролем. Он также назвал «комфортным» уровень госдолга страны в 15% от ВВП и объяснил причины дефицита бюджета в 3,3 трлн рублей по итогам прошлого года. Говоря о развитии промышленности, Мишустин заявил, что с 2026 года планируется выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год. О чем еще сообщил премьер — в материале «Газеты.Ru».

По России был нанесен санкционный удар, равному которому в современной истории не было, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в 2022 году. Трансляция велась на сайте Госдумы.

«В этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По РФ был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. <…> Взорвали «Северный поток», арестовали счета, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую детальность. Обратите внимание, сколько нам твердили о неприкосновенности частной собственности»,

— заявил премьер.

По его словам, задачи прошедшего года удалось решить благодаря действиям руководства страны . «Все вызовы мы преодолевали вместе», — заявил он.

Экономика и бизнес

По словам Мишустина, российская экономика, несмотря на неблагоприятные экспертные прогнозы, выстояла в 2022 году и смогла вернуться на траекторию роста. К 2024 году власти ожидают выхода на темпы роста ВВП развитых стран.

«Даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — отметил председатель правительства.

Премьер также отметил работу Центробанка, который не допустил блокировки торговых операций внутри страны из-за санкций и смог нормализовать работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Кроме того, РФ благодаря замене доллара и евро на национальные валюты в торговле удалось расширить объем операций с «дружественными» странами.

«Оплата товаров, услуг, переводы проходят, как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление, сохранить устойчивость банковского сектора», — отметил он.

Также он заявил, что бизнесу совместно с правительством удалось перестроить товарно-логистические цепочки и адаптироваться к работе в новых условиях. По его словам, за 2022 год 83 компании зарегистрировались в «русских офшорах», что в три раза больше, чем за предыдущий год.

Мишустин рассказал, что госдолг России составляет 15% ВВП, экономика чувствует себя уверенно, это «комфортный диапазон» долга.



Глава правительства также рассказал, что дефицит российского бюджета будет постепенно будет снижаться. Причины дефицита бюджета в первые месяцы 2023 года в 3,3 трлн руб., по его словам, связаны с переносом расходов на начало года. В начале января Мишустин сообщил, что 2022 год Россия закончила с дефицитом бюджета в 3,35 трлн рублей — 2,3% ВВП.

На представлении отчета в Госдуме также присутствовали представители российского бизнеса. Мишустин заявил, что бизнес в текущих условиях нужно не штрафовать, а помогать ему предупреждать нарушения. Он уточнил, что совсем исключить проверки для предпринимателей нельзя, но стоит их минимизировать.

«Ключевое условие, которым занимается правительство — это снижение административной нагрузки на бизнес», — отметил Мишустин.

Что будет с ЕГЭ

В ходе выступления Мишустина о необходимости решить вопрос с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «вопрос по ЕГЭ задавали практически все фракции. Когда собирались вопросы к сегодняшнему отчету, был подведен итог: среди поступивших 20 тыс. вопросов вопрос по ЕГЭ входит в пятерку».

Мишустин выразил мнение, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. По его словам, ЕГЭ дает социальный лифт, с помощью которого выпускники школ «из дальних уголков, из сел и деревень» могут поступать в ведущие российские вузы.

Также Володин попросил Мишустина «спасти детей» от вейпов и поддержать закон об их запрете. Мишустин пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос и сформирует позицию по нему.

Социальная сфера

Мишустин в ходе отчета сообщил, что правительство с 1 января 2024 года проиндексирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, а также отметил, что одной из задач на текущий год является повышение благосостояния россиян.

Он отметил, что что действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля россиян ждет повышение социальных пенсий в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации. В течение года социальные пенсии увеличатся более чем на 13,5%, что в свою очередь позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек, отметил он.

Премьер уточнил, что помощь вправе получить те россияне, у которых недостаточно стажа для получения страховой пенсии.

Самолеты и промышленность

В ходе выступления Мишустин заявил, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год.

Также он анонсировал первый полет обновленного отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с российскими двигателями ПД-8 — он планируется в течение трех месяцев.

«В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев», — сказал Мишустин.

Сейчас Superjet оснащены двигателем SaM146, который производит компания PowerJet — совместное предприятие российского «ОДК-Сатурн» и французской Safran. После санкций против российской авиаотрасли власти решили начать работу по импортозамещению деталей отечественного лайнера. Глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь в разговоре с «Ведомостями» заявлял, что замена двигателей в самолете Sukhoi Superjet на отечественные ПД-8 технически возможна, но ее стоимость сопоставима с остаточной стоимостью самолета

Мишустин также отметил, что уже были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал».