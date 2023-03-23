Военная операция на Украине. День 393-й

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian заявил, что Западу стоит готовиться к длительному конфликту на Украине.
По его словам, украинский конфликт можно назвать «войной на истощение». Генсек предположил, что руководство РФ «не планирует мира».
Столтенберг обратил внимание, что «текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства». Он призвал нарастить производственные мощности для поставок Киеву новых боеприпасов и вооружений.
Столтенберг также заявил, что желание КНР способствовать урегулированию данного конфликта должно сопровождаться попыткой «понять украинскую позицию» и «взаимодействовать напрямую» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с этим он выразил сожаление, что Китай не осудил действия России на Украине.