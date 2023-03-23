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Политика

Военная операция на Украине. День 393-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 393-й день

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Тренировка гранатометчиков в Херсонской области

Тренировка гранатометчиков в Херсонской области

Андрей Рубцов/ТАСС
Генсек НАТО Столтенберг призвал страны Запада готовиться к затяжному конфликту на Украине. Посол РФ в США Антонов считает, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном. Бывший госсекретарь США Помпео заявил, что сближение России и Китая — стратегическая ошибка администрации президента США Джо Байдена. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

8:26

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian заявил, что Западу стоит готовиться к длительному конфликту на Украине.

По его словам, украинский конфликт можно назвать «войной на истощение». Генсек предположил, что руководство РФ «не планирует мира».

Столтенберг обратил внимание, что «текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства». Он призвал нарастить производственные мощности для поставок Киеву новых боеприпасов и вооружений.

Столтенберг также заявил, что желание КНР способствовать урегулированию данного конфликта должно сопровождаться попыткой «понять украинскую позицию» и «взаимодействовать напрямую» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с этим он выразил сожаление, что Китай не осудил действия России на Украине.

8:15

8:07

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем рассказывать Вам о значимых событиях спецоперации на Украине.

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