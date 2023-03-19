«У нас здесь маленький кусочек рая». Что Путин услышал в Мариуполе

В Кремле рассказали о визите президента Владимира Путина в Мариуполь. Глава государства пообщался с жителями реконструированного района и выслушал отчет вице-премьера Марата Хуснуллина о темпах восстановления разрушенного в боях города. По словам Дмитрия Пескова, программа поездки не была спланирована заранее, глава государства сам вел автомобиль, осмотрел памятник героям Великой Отечественной войны и посетил филармонию.

Президент РФ Владимир Путин на вертолете прибыл в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По данным представителей президента, он прилетел в город в темное время суток. После приземления Путин «проехал по районам за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями», передает ТАСС.

Президент, сообщает РИА Новости, встретился с «жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры». На кадрах видео с места событий в микрорайоне Невский можно увидеть, как Путин разговаривает с несколькими радостными людьми. Он спросил, нравится ли им «здесь».

«Это маленький кусочек рая у нас здесь», — сказала одна из женщин Путину, выразив надежду, что «кусочек рая» будет расширяться. Она призналась, что «даже не верила», что в этом году получит квартиру.

Еще один пожилой мужчина сказал президенту, что «очень рад видеть его тут». Одну из квартир, передает Кремль, Путин осмотрел лично — туда его «пригласили жильцы».

Кроме того, Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим строительно-восстановительные работы в разрушенном военными действиями городе. Чиновник доложил главе государства о ходе работ в ходе поездки на автомобиле.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — заявили в пресс-службе Кремля.

Хуснуллин также показал Путину здание филармонии. Он отметил, что полностью закончить восстановление «фасадной части» центра Мариуполя власти РФ рассчитывают к концу 2023 года.

«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали — сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить»,

— сказал вице-премьер.

Путин также отреагировал на слова Хуснуллина о минированиях украинскими военными больниц и обстрелах из военной техники жилой инфраструктуры. «Ну это нацики. Нормальные люди так не делают», — сказал президент.

Кроме того, Марат Хуснуллин заявил Путину, что в городе запущено движение общественного транспорта, на маршрутах работает 110 автобусов. К лету планируется открыть трамвайное сообщение. Сообщил он и про аэропорт — его планируется сделать гражданским и международным к 2025 году, сейчас его используют только военные.

«Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения», — сообщил Хуснуллин.

В сопровождении вице-премьера президент осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку. Пресс-служба Кремля также сообщает, что Путин осмотрел береговую линию Азовского моря возле мариупольского яхт-клуба и посетил несколько «памятных мест» в городе.

Оттуда глава РФ отправился в Ростов-на-Дону, где в командному пункте провел совещание с военными.

19 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен дать поручения решить проблемы, о которых ему рассказали мариупольцы.

«Жители Мариуполя ставили вопросы, которые связаны с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — сказал представитель Кремля.

Песков также объяснил, что поездка Путина в Мариуполь была «спонтанной».

Кортежа фактически не было, отметил он, а президент за рулем автомобиля соблюдал все правила дорожного движения. В целом это была полноформатная рабочая поездка, подытожил пресс-секретарь.

Изначально в аппарате президента планировали только посещение нового ЖК в Мариуполе, но «ни общение с гражданами, ни поход в гости — этого не планировалось», отметил Песков.

«Когда Путин приехал в штаб СВО — эта поездка также не планировалась заранее. Ни по линии администрации, ни по линии спецслужб, ни по линии Минобороны. В штабе работают круглые сутки, проходят доклады, и как раз к одной сессии докладов президент и заехал», — рассказал пресс-секретарь главы государства.