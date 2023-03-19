Военная операция на Украине. День 389-й

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МИД Бельгии поддержал продление зерновой сделки.

«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в третьи страны», — заявили в МИД Бельгии.

Брюссель отверг обвинения России в адрес европейских стран в блокировании поставок и указал, что Евросоюз не вводил санкции на экспорт удобрений.