Военная операция на Украине. День 389-й

Владимир Путин при посещении командного пункта военной операции в Ростове-на-Дону заявил, что будет слушать доклады военачальников столько, сколько потребуется. Так он ответил на вопрос начальника генштаба Валерия Герасимова о том, сколько времени есть в распоряжении президента.
Глава Госэнергонадзора Украины Руслан Слободян заявил, что на полное восстановление поврежденной энергосистемы республики нужны годы.
По его словам, в результате обстрелов надежность электросетей сильно упала, поэтому энергетики не могут гарантировать бесперебойное электрообеспечение.
МИД Бельгии поддержал продление зерновой сделки.
«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в третьи страны», — заявили в МИД Бельгии.
Брюссель отверг обвинения России в адрес европейских стран в блокировании поставок и указал, что Евросоюз не вводил санкции на экспорт удобрений.
Глава Минюста ФРГ Марко Бушман считает, что Международный уголовный суд в ближайшее время свяжется с Интерполом в связи с выдвижением обвинений в адрес президента РФ Владимира Путина.
«Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его в МУС», — цитирует Бушмана Zeit.
❗️Владимир Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону.
«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — сообщили в Кремле.
Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания в формате «Рамштайн».
Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.
Глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, ранее заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать Украину в конфликте «столько, сколько потребуется».
⚡️Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Он объехал несколько районов города, совершая остановки.
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. «В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — отметили в пресс-службе.