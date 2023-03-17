Финляндия договорилась с Турцией о вступлении в НАТО. Швеция пока нет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Анкаре, Турция, 17 марта 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности республики ратифицировать членство Финляндии в НАТО. По его словам, Хельсинки предпринял для этого «конкретные шаги». Швеция же «раскрыла объятия терроризму», переговоры с ней о членстве в альянсе продолжаются, отметил Эрдоган. Ратификацию заявок Финляндии и Швеции пока не провела еще одна страна — Венгрия.

Финляндия хочет в НАТО, Турция не против

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё сообщил, что Анкара начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Ранее Турция была категорически против, было выдвинуто требование объявить курдские организации террористическими.

«Финляндия предприняла конкретные шаги для выполнения условий меморандума, необходимые для вступления в НАТО. Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности НАТО», – заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара может провести голосование в парламенте до 14 мая – общенациональных выборов в Турции.

«Нам пришлось отделить [заявку] Финляндии от Швеции, потому что там не было таких проблем. Мы показали свое позитивное отношение к Финляндии подписью, которую мы поставили. После этого комиссия, потом генеральная ассамблея [турецкого парламента будет рассматривать документ]. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос до выборов. Пусть это будет благоприятно для наших стран», – рассказал турецкий президент.

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО был в пятницу представлен на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции, сообщило агентство Anadolu.

Швеция тоже стремится в НАТО

К Швеции у Анкары остаются претензии. Турецкие власти считают, что Швеция не выполнила условия по меморандуму. Эрдоган заявил, что Швеция «раскрыла объятия терроризму».

«Мы не можем поддержать вступление в НАТО Швеции, поскольку они отказались экстрадировать 120 террористов. Мы продолжим вести с ними диалог по этому процессу, но он целиком и полностью зависит от шагов Стокгольма», – выразил свое мнение Эрдоган.

Тем не менее Стокгольм не оставляет надежд на быструю ратификацию своей заявки на вступление в блок стран после выборов в Турции.

«Конечно, мы надеемся на быстрый процесс ратификации после выборов в Турции. Мы рады той поддержке, которую получили от всех членов НАТО, включая в области безопасности», – сказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кристерссон также отметил, что его страна готова к тому, что Финляндия попадет в ряды НАТО раньше, чем королевство.

Венгрия пока не дала добро

В мае 2022 года Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в НАТО, указав, что на такое решение их сподвигли события на Украине. Но их заявки заблокировала Турция. Анкара потребовала, чтобы Хельсинки и Стокгольм объявили курдов террористами и выдали тех, кто обвиняется в терроризме или участии в попытке переворота 2016 года.

В конце июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО генсек организации Столтенберг встретился с Эрдоганом, Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны подписали меморандум, который позволяет обеим странам вступить в альянс.

Заявки Финляндии и Швеции пока не ратифицировала, помимо Турции, Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан поддержал заявки обеих стран-кандидатов. Законопроект о ратификации протоколов о присоединении стран к альянсу внес в парламент венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Правящая партия ФИДЕС заявила, что поддержит заявки кандидатов, но поставила условие: согласию Венгрии на вступление Швеции и Финляндии в НАТО «должно предшествовать урегулирование спора» с финскими и шведскими коллегами. Парламентарии недовольны тем, что в последнее время Хельсинки и Стокгольм обвиняли Венгрию в нарушении принципов демократии и верховенства права.

После этого стороны встретились, провели переговоры и пришли к консенсусу. Голосование в парламенте Венгрии запланировано на 31 марта.

При этом Финляндия готова оказать помощь Швеции, если ее заявку одобрят раньше, чем заявку шведских коллег. «Если Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции, мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы Швеция как можно скорее стала членом альянса. Поскольку у нас общая северная среда безопасности, все заинтересованы в том, чтобы Финляндия и Швеция вместе стали членами блока», – сказала премьер-министр республики Санна Марин в интервью изданию Helsingin Sanomat.

Финский президент Саули Ниинистё считает, что членство его страны в военно-политическом блоке не будет полным без Швеции. «Мы соседи, и у нас много общего. Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов», – сказал он.

В России сожалеют о решении Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

«Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозы для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.