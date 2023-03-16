«За репой к нам придется ехать». Путин рассказал бизнесу о санкциях, засухе в Европе и Ленине

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами заявил, что экономика страны начала развиваться по новой модели — ожидается увеличение ВВП по сравнению с прошлым годом, а инфляция должна выйти на целевой уровень к концу марта. По его мнению, Европа сама попала в «яму», которую создала антироссийскими санкциями. Президент призвал бизнесменов вкладывать деньги в развитие своей страны, а не «работать в офшорах».

«Санкционная война»

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что организация сейчас особенно востребована, так как «российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели».

Глава государства напомнил, что в июне 2022 года был зафиксирован максимальный спад ВВП – на 4,7%. По его мнению, это было обусловлено «санкционной войной», «беспрецедентными вызовами» в глобальной экономике, торговле и в системе международных отношений. Путин уверен, что с подобными проблемами еще не сталкивалась ни одна страна мира.

«С тех пор – начиная с июля – тем не менее наша экономика перешла к росту. За этими достижениями – напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов <...> Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — сказал Путин.

Он отметил, что России «удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков», а также «расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира». Согласно его данным, товарооборот с этими странами за минувший год «рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться».

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% – до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9, а импорт сократился почти на 12 – 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70% больше, чем в 2021 году», — привел данные президент.

По словам Путина, руководители российского бизнеса сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили новые логистические маршруты, а также начали сотрудничать с более «предсказуемыми» и «добросовестными» зарубежными партнерами.

Глава государства уверен, что те представители бизнеса, которые остались в России, оказались «умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал» и дает советы «недоброжелателям», как «побольше и где ущемить» РФ.

Он также призвал сделать в импортозамещении все, чтобы России «было хорошо, а ее противникам — грустно».

На пути к целевой инфляции

Путин считает, что в стране также «хорошо прибавляет внутренний спрос» — согласно его оценкам, «уже в апреле» Россия выйдет «на темпы роста розничного товарооборота не менее пяти процентов» в реальном выражении.

«Речь идет не о каком-то случайном всплеске: как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе – стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», — полагает президент.

Кроме того, он привел данные, согласно которым по итогам марта инфляция должна составить «меньше четырех процентов». И это «будет целевая инфляция».

Глава государства отметил, что этот показатель будет ниже, чем в странах еврозоны, где «бесконечно ждут коллапса российской экономики». По его мнению, слухи о «смерти» экономики РФ «сильно преувеличены».

«На 13 марта инфляция – 7,6%, а к концу месяца, в начале апреля уже до целевых показателей дойдет», — пообещал российский лидер.

«Не рой другому яму»

Путин напомнил, что год назад «западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них» уйти с российского рынка. Тогда же, по его словам, зарубежные аналитики пророчили России депрессию и спад потребительского сектора – «обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг».

«Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу – репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», — считает он.

Глава государства заявил, что неурожай в Европе связан с засухой. Он также уверен, что этим странам будет трудно обойтись без российских удобрений.

«В любом случае вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Похоже, это самое и происходит», — предположил Путин.

Президент считает, что нынешняя ситуация на рынке напоминает ту, которая сложилась восемь лет назад. По его словам, тогда в ответ на санкции Россия ввела свои ограничения, поэтому начался «бурный рост» агропромышленного комплекса. Так и сейчас на замену ушедшим европейским и американским компаниям пришли отечественные организации.

«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться», — предостерег российский лидер.

Программа «Профессионалитет»

Путин заявил, что России нужно увеличивать производственные мощности и открывать новые предприятия. При этом нужно основываться на собственной технологической базе и партнерстве с дружественными странами. По его словам, для помощи этому процессу запущены «механизмы промышленной ипотеки и кластерной инвестиционной платформы».

«На качественно новый уровень должна выйти эффективность управления <…> И в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных. Очевидно, что современные, в том числе так называемые бережливые технологии, нужно внедрять повсеместно, во всех отраслях экономики и социальной сферы», — добавил президент.

По его словам, «Росатом», «ГАЗ» и «КамАЗ» уже применяют эти подходы на своих производствах. Кроме того, заметен «значительный эффект» внедрения «бережливого производства» в оборонно-промышленном комплексе, а это позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой продукции.

Путин подчеркнул важность притока квалифицированных кадров в ближайшие пять лет. За этот срок, по его словам, в рамках проекта «Профессионалитет» не менее миллиона молодых людей должны получить «современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу».

«Вместо работы в офшорах»

По мнению Путина, в нынешней России открываются «огромные возможности» для предпринимательства. Он отметил, что «ответственный бизнес» вместо «работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, прямо скажем так, не первой необходимости», запускает специальные программы поддержки своих сотрудников и членов их семей. Кроме того, такие компании направляют средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты – «делают жизнь всех вокруг лучше».

Глава государства считает, что таких инициатив должно стать больше. Он также пообещал государственную поддержку организациям, «которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперед», вкладывают ресурсы в исследования и разработки.

«Ответственный российский предприниматель – это настоящий гражданин России <…> который понимает и действует в ее интересах, не прячет активы в офшорах, а регистрирует компании здесь <…> не попадает в зависимость от чужих властей. Вы знаете, я часто – мы же со многими здесь многие годы знакомы — и часто очень слышал: «Там надежнее». А теперь?» — сказал президент.

Он также предложил учредить специальную премию для «наиболее ответственных отечественных компаний» и уже через год наградить первых лауреатов. Президент также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будет рассказываться об их социальных проектах.

Когда один из участников мероприятия предложил президенту внедрить новые рекламные технологии, которые позволят создавать новые виды медиа предпринимателям, развивающим бизнес в России, Путин вспомнил частушку про Ленина.

Президент пояснил, что не понял, о чем речь, а затем рассказал частушку: «Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю». При этом глава государства поддержал предложение участника встречи.