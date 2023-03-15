«Не надо там летать, кому не положено». Москва и Вашингтон — о падении беспилотника в Черное море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры по поводу крушения американского дрона в небе над Черным морем. Москва отвергла обвинения в том, что российские летчики, сопровождавшие беспилотник США, «действовали неэкологично». В Кремле заявили, что у границ «не надо было летать тем, кому не положено». В Пентагоне в свою очередь сообщили, что американские самолеты будут летать везде, где это позволяет делать международное право.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Беседу инициировал Вашингтон, уточнили в Минобороны РФ.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что министры обсуждали инцидент с американским дроном над Черным морем. Остин заявил российскому министру, что США продолжат действовать везде, «где это позволяет делать международное право», говорится в сообщении Пентагона.

Шойгу сообщил своему коллеге, что причиной инцидента стало несоблюдение Соединенными Штатами зоны ограничения полетов, рассказали в Минобороны РФ.

«В ходе разговора было отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне», — сообщили в ведомстве.

По словам министра обороны, Россия будет реагировать на все провокации соразмерно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг обвинения США в том, что американский беспилотник упал в Черное море из-за «неэкологичных» действий российского истребителя Су-27. Ранее Европейское командование вооруженных сил США заявило, что Су-27 намеренно пролетел перед беспилотником и несколько раз слил топливо на него, в результате чего повредился несущий винт MQ-9 Reaper, а топливо попало в море.

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», — заявил Песков телеканалу «Россия-1».

Инцидент с американским дроном также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что в Вашингтоне «пытаются постоянно искать какие-то провокации».

«Они игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами», — указал Лавров.

По его словам, любые инциденты, провоцирующие столкновение двух ядерных держав, «всегда таят очень серьезные риски» для глобальной безопасности.

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США активно ведут разведку в Черном море, а их цели России известны. По его мнению, инцидент с беспилотником подтверждает, что США «непосредственно участвуют» в конфликте на Украине.

Он также заявил, что Россия будет пытаться достать обломки беспилотника MQ-9, чтобы его изучить. «Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно», — сказал Патрушев.

По мнению директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Россия располагает техническими возможностями для того, чтобы найти и изучить обломки дрона.

«Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес», — добавил Нарышкин.

США стерли данные с беспилотника

Американский телеканал CNN сообщил, что США дистанционно стерли чувствительные данные с беспилотника, разбившегося в Черном море. О каких данных идет речь, не уточняется. По словам собеседников телеканала среди официальных лиц США, данные были стерты сразу после того, как дрон столкнулся с российским истребителем Су-27, но до того, как упал в Черное море.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия России в инциденте с MQ-9, скорее всего, не были преднамеренными.

«Падение американского военного разведывательного беспилотника в Черное море после перехвата российскими самолетами, скорее всего, было непреднамеренным актом со стороны России», — цитирует его слова Reuters.

Он также сообщил, что США рассматривают возможность публикации видеозаписи инцидента. По его словам, на видео видно, как российский истребитель сближается и «совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником».

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон «меньше всего хочет» превращения ситуации на Украине в американо-российский конфликт.

«То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, — это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Кирби CNN.

Он также выразил сомнение, что у США получится достать беспилотник, «ведь там, где он упал, в Черном море очень, очень глубокая вода». Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон постарался «минимизировать разведывательную ценность» дрона для тех, кто может обнаружить его раньше, чем это сделают США.

На фоне инцидента генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Россию к диалогу и избегать эскалации.

«У нас ноль информации о том, что именно произошло. Единственная информация, которой мы обладаем – из СМИ. Реакция генсека ООН была бы той, которую вы ожидаете: он призвал бы к диалогу и избегать любой эскалации», — заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Что известно об инциденте

О падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море вечером 14 марта сообщило европейское командование Вооруженных сил США.

По версии американской стороны, два российских истребителя Су-27 произвели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотника, принадлежавшего Разведывательному управлению ВВС США, в международном воздушном пространстве. В США заявили, что российский самолет задел воздушный винт беспилотника, после чего дрон пришлось затопить в международных водах. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер утверждает, что действия Су-27 едва не привели к крушению обоих аппаратов.

Минобороны РФ заявило, что российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником и не применяли бортовое вооружение. По данным ведомства, американский беспилотник с выключенными транспондерами летел в районе Крыма в направлении границы России с нарушением «границ района режима использования воздушного пространства».

Из-за этого, сообщает Минобороны, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Американский беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водой», заявило оборонное ведомство.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

После падения дрона российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США. Антонов назвал встречу конструктивной и заявил, что инцидент произошел в «зоне проведения специальной военной операции», в которую Москва, по словам дипломата, просила «не входить, не проникать».

Телеканал CNN предполагает, что этот инцидент может повлиять на оказание Вашингтоном военной помощи Украине. По мнению обозревателя телеканала, произошедшее может стать аргументом в пользу позиции экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, призывающих сократить помощь Украине.

«Предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку», — полагает обозреватель канала.

По его мнению, заявления этих кандидатов в президенты от республиканцев получат еще большее распространение после того, как инцидент с беспилотником над Черным морем на шаг приблизил мир к сценарию, которого «все опасаются» — прямому военному столкновению России и США.

Еще одним возможным последствием крушения дрона может стать разработка стратегии США для черноморского региона. Американские сенаторы Джин Шахин из Демократической партии и Митт Ромни из Республиканской партии внесли законопроект, требующий от Белого дома разработать стратегию, усиливающую военные и экономические связи с черноморскими странами и сдерживающую Россию.

«Инцидент [с беспилотником] указывает на то, насколько важно, чтобы у нас был более комплексный подход к региону», — сказала Шахин. «Мы не можем оставить Путину, который решил вторгнуться в Украину и продолжить агрессию в регионе, право определить правила Черного моря», — добавил соавтор документа Ромни.

Он призвал администрацию Джо Байдена разработать «надежную черноморскую стратегию для укрепления координации между США, НАТО и нашими черноморскими партнерами».