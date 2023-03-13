«Только военным путем». В Кремле отвергли «мирный процесс» для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал курьезом идею переименовать на Украине Россию в Московию. Он также считает, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло пока нет. Представитель Кремля также прокомментировал изгнание монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и присуждение «Оскара» фильму об Алексее Навальном*. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Переименование России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идея переименовать Россию в Московию на Украине – всего лишь курьез.

«Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать», — сказал Песков на брифинге.

По его мнению, к ситуации следует относиться только с улыбкой, так как кто бы как ни называл Российскую Федерацию, «она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией».

Еще в ноябре прошлого года на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию. К середине февраля инициатива набрала необходимые для рассмотрения главой страны 25 тысяч голосов. Поэтому в начале марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» этот вопрос.

«Мирный процесс» для Украины

Песков уверен, что пока нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло – так он прокомментировал призыв бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера «запустить мирный процесс» для Украины, с созданием контактной группы из представителей западных стран.

Представитель Кремля заявил, что не считает подобные предложения верными.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — настаивает Песков.

Оскар за «Навального» (включен в список террористов и экстремистов)

Песков считает политизацией присуждение премии «Оскар» фильму «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле воспринимают то, что награда досталась ленте про россиянина.

Изгнание монахов УПЦ

Песков назвал недопустимым требование покинуть Киево-Печерскую лавру, которое украинские власти выдвинули монахам Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Вызывает (обеспокоенность – «Газета.Ru»). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», — подчеркнул представитель Кремля.

10 марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов Украинской православной церкви Московского патриархата покинуть принадлежащие им здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на следующий день обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации, сложившейся вокруг Киево-Печерской лавры. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, цели украинских чиновников, изгоняющих монахов канонической УПЦ, репрессивные.

Путин и G20

Песков допустил, что президент России Владимир Путин посетит саммит G20, который должен состояться в Индии в сентябре этого года.

«Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, G7 отвечает экономическим чаяниям планеты, а G20 полнее отражает положение дел, поэтому Москва ориентируется именно на «Большую двадцатку».