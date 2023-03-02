Помощь ограничена, освобождение Донбасса иллюзорно. Что на Западе думают о поддержке Украины

Ситуация с поставками иностранных танков Киеву доказывает, что западные лидеры склоняют Зеленского к мирным переговорам с Москвой, поскольку не рассчитывают на военные победы Украины. Такие выводы сделал аналитик Райц из немецкой газеты Focus. Он изучил заявления, предшествовавшие решениям об отправке танков для ВСУ, и считает, что если к осени Киев не достигнет успехов на поле боя, его вынудят сесть за стол переговоров.

Лидеры западных стран хотят, чтобы президент Украины занял открытую позицию по переговорам с Россией, и всячески склоняют его к этому. Об этом пишет корреспондент немецкого издания Focus Ульрих Райц.

Райц проанализировал заявления западных политиков, а также сообщения СМИ за последние месяцы и сделал два вывода. Во-первых, как минимум двое лидеров — канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон — оказывают давление на Зеленского, чтобы побудить его к переговорам с Москвой. Во-вторых, Германия без влияния США не решилась бы поставить Киеву танки Leopard. А это значит, что западная поддержка Украины слабеет.

«Сейчас есть два разоблачения, и они раскрывают следующее: в конфиденциальной беседе канцлер призывает президента Украины к переговорам с Владимиром Путиным. И не стал бы по собственной инициативе снабжать Киев немецкими танками, для этого потребовался толчок со стороны Америки. В любом случае безоговорочная помощь Украине выглядит не так, как звучит», — пишет Райц.

Что стоит за поставками танков

Ситуацию с отправкой танков автор доказывает словами советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, который в эфире американского телевидения заявил, что немцы готовы отправить Украине Leopard, только если американцы поставят ВСУ танки Abrams.

Как пишет Райц, предварительная договоренность между Берлином и Вашингтоном была достигнута на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2023 года. Автор приводит слова американского сенатора от родного для Байдена штата Дэлавер Криса Кунса, который после разговора с Шольцем сказал: «Если необходимо поставить несколько танков Abrams, чтобы расчистить путь танкам Leopard из Германии, Польши и других стран, я полностью за это».

Журналист считает, что Зеленский был в курсе сделки, потому что после ВЭФ он встретился с американским сенатором Линдси Грэмом, а затем написал в Twitter призыв к президенту США Джо Байдену послать Украине танки, чтобы его примеру последовали другие. В итоге Байден согласился на это вопреки советам Пентагона.

При этом подчеркивается: танки Leopard поступают на Украину уже сейчас, в то время как американские Abrams придут не раньше начала 2024 года. Вашингтон оправдывает эту задержку тем, что для Киева будет произведена новая партия бронетехники без композитной брони с секретной формулой.

Как Зеленского склоняют к диалогу

«Но понадобятся ли тогда вообще Abrams? Тут-то и появляется второе откровение: как пишет The Wall Street Journal, Шольц и Макрон на совместной встрече подталкивали Зеленского к переговорам с Россией», — пишет Райц.

Он напоминает: европейские чиновники уверены, что Киев не сможет вернуть Крым и территории Донбасса. Сейчас ВСУ получат новое западное вооружение и к осени должны показать успехи на поле боя. В противном случае необходимо садиться за стол переговоров.

«Но в любом случае танков Abrams к осени на Украине не будет. И это тоже бросает тень на слова Байдена, обещавшего помогать Украине столько, сколько потребуется, и поставлять им все, что нужно», — говорится в публикации.

Чего в итоге хочет Запад

Аналитик делает из всех этих процессов и заявлений вывод: слова политиков о том, что диалог о достижении мира на Украине не ведется, является ложным. И переговоры ведутся весьма интенсивно: Шольц и Макрон попеременно проводят телефонные разговоры и с Путиным, и с Зеленским. С украинским президентом ведет диалог Байден. На уровне МИДов идет активный обмен информацией между Вашингтоном и Киевом.

«В итоге желания Запада становятся все более очевидными. Вопреки публичным лозунгам о верности и стойкости Украине сигнализируют, что военная помощь ограничена по времени. Ожидается, что Зеленский из «президента войны» превратится в «президента мира». Все больше его союзников считают иллюзорным освобождение занятых Россией территорий. И Украина не сможет стать членом НАТО», — резюмирует Райц.