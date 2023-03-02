«Повторно вскроет раны украинцев»: в Эстонии не захотели выставлять подбитый российский танк

Власти нескольких городов Эстонии отказались выставлять у себя подбитый российский танк, доставленный в страну с зоны спецоперации на Украине. До 2 марта орудие стояло на главной площади Таллина, далее танк должны были «прокатить» по городам. Так, его не будет в Нарве и Раквере, а в волости Йыхви боевая машина пробудет всего один день. Это не первая подобная акция в поддержку ВСУ в европейских странах.

Мэр приграничной с Россией Нарвы Катри Райк заявила, что российский танк, подбитый в зоне спецоперации на Украине, не прибудет в город 8 марта. Ранее планировалось, что он простоит в городе с 8 по 11 марта. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

В комментарии изданию чиновница отметила, что если сначала она поддержала идею эстонских властей, то после недовольства местных жителей изменила свое мнение. Райк считает, что «сейчас не время для подобных экспозиций».

По ее мнению, будет достаточно «убедительной фотовыставки, демонстрирующей все разрушения, страдания и безобразия, вызванные российской военной агрессией».

«Я считаю, что это необходимо и это даст больше влияния. Благодарю министра обороны Ханно Певкура за поддержку. Подбитый танк не прибудет в Нарву 8 марта», – подчеркнула Райк.

Подобное решение приняла и городская управа Раквере. Изначально планировалось разместить танк на всеобщее обозрение с 2 по 5 марта.

«Целью экспонирования является донесение сообщения о том, как российский агрессор уничтожает народ, культуру и государство Украины, и повышение осведомленности о продолжающейся войне. Посыл экспонирования фактически непонятен для людей и время неподходящее», — заявила мэр Раквере Трийн Варек.

По ее словам, власти города предложили изменить даты и связать экспонирование подбитой военной машины, например, с годовщиной Большой мартовской депортации, произошедшей с 25 по 18 марта 1949 года. В те три дня 94 779 человек гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы были переселены в Сибирь и отдаленные районы северной части СССР. «Но эти даты не оказались подходящими для министерства [обороны Эстонии]», — пояснила мэр Раквере, не назвав точные причины отказа.

Мэр Раквере также выразила мнение, что демонстрация танка «не поможет уменьшить страдания украинского народа». Кроме того, она «повторно вскроет раны у многих украинцев», проживающих в городе.

Старейшина волости Йыхви Марис Тоомель сказала ERR, что к ним танк приедет на один день — 9 марта. «Некоторые волостные управы считают, что танк вообще нельзя сюда привозить. В Йыхви проживает больше эстонцев, чем в других городах Северо-востока, но у нас есть и русское население. Может возникнуть опасность конфронтации», — отметила она.

Пока танк установлен на площади Вабадузе (Свободы) в Таллине и останется там до 2 марта. Жители Таллина приносят к танку цветы, но охранники оперативно их убирают.

Т-72 доставили в Эстонию совместными усилиями местного Минобороны, военного музея и украинских партнеров. Его планируется показать в других городах страны (в Тарту, Выру, Вильянди, Пярну), а затем установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси вблизи эстонской столицы.

24 февраля подобная акция в поддержку Украины состоялась в Берлине. Активисты установили подбитый танк якобы ВС РФ в центре столицы Германии, направив дуло в сторону российского посольства.

Эта акция была посвящена поддержке украинских войск. Но немцы сорвали акцию. Участники манифестации против эскалации конфликта на Украине, возвращаясь с мероприятия, возложили цветы к боевой машине. Таким образом они выразили свой протест поставкам оружия Киеву.

РИА Новости отмечает, что позже сторонники акции пытались убрать все цветы под присмотров полиции, но у них не получилось полностью очистить танк от цветов, так как жители Берлина продолжали их нести.

В посольстве России в Германии выразили мнение, что «организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности». «Растерянно топчутся вокруг танка, обнесенного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – отметили дипломаты в Telegram-канале дипмиссии.

Ограждение, по данным РИА Новости, установил публицист Вилянд Гибель. Он заявил, что выставочный проект принадлежит ему. Мужчина подчеркнул, что, если украинцам не нравятся цветы на танке, то их там не будет.

«Тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве», – считают в посольстве России.

Мирно настроенные немцы пытались объяснить, что они пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта, но организаторы акции и проукраинские активисты все равно выступили против цветов на танке.

Подобные акции с выставлением напоказ подбитых российских танков состоялись в Литве и Латвии. В Вильнюсе, например, полиция начала расследование по факту возложения цветов к военной технике и установлению свечки возле нее. Полицейские выяснят, демонстрировали ли граждане «символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов», сообщило Литовское радио и телевидение.