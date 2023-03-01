«В Одессе отключили радиоактивный мониторинг». Захарова рассказала о Калифорнии-252 на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможных поставках в украинские порты радиоактивных веществ из-за рубежа. По ее словам, в Одессу могли привезти Калифорний-252 — редкий изотоп с крайне мощным излучением. Представитель внешнеполитического ведомства не исключила, что Киев готовит провокацию у границ Приднестровья, чтобы обвинить в ней Москву.

Российское Министерство иностранных дел предупредило о возможной провокации с радиоактивными материалами со стороны Украины на границе с Приднестровьем. Это следует из комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой», — заявила Захарова.

Она привела информацию из сообщений украинских СМИ и блогеров о том, что 19 февраля в порт Одессы прибыли контейнеры с Калифорнием-252 — изотопом искусственного радиоактивного металла Калифорний, который считается одним из самых дорогих веществ на планете. В мире в год производится несколько десятков микрограммов этого изотопа. Калифорний-252 является источником очень мощного радиоактивного излучения, вещество применяется в медицине для борьбы с раковыми клетками, а также в промышленности — в том числе, для дефектоскопии ядерных реакторов на АЭС.

По словам представителя МИД, в одесском порту при приемке груза с изотопом была отключена система радиоактивного мониторинга. Захарова ссылается на журналистское расследование, которое установило поставщика — американскую компанию Frontier Technology Corp, занимающуюся производством контейнеров для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения.

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», — говорится в комментарии министерства.

По словам Захаровой, подобные сообщения не могут вызывать беспокойство из-за близости к Приднестровью и предыдущих предупреждений Минобороны РФ о возможных провокациях в целях дискредитации российских вооруженных сил.

«Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — добавила официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что украинские власти никак не комментируют информацию о поставках в порты радиоактивных веществ, и призвала профильные международные организации обратить на нее пристальное внимание.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ России Игорь Кириллов сообщил, что США готовят на Украине провокацию с применением токсинов, чтобы обвинить в этом Россию.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества «Би-Зет», — рассказал Кириллов на брифинге 28 февраля.

По его словам, 10 февраля в Краматорск на контролируемой Киевом части ДНР прибыл поезд с химическими веществами, который сопровождали иностранные граждане. Вагон с токсинами отцепили и отогнали на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева. Там его разгрузили под контролем представителей командования ВСУ и СБУ.

Груз представлял собой 16 ящиков, половина из которых имела знак химопасности, надпись «Би-Зет» и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Остальные ящики имели маркировку, соответствующую веществам раздражающего действия.

Как сообщил Кириллов, токсины погрузили на американские броневики, которые направились к линии боевого соприкосновения. Начальник войск РХБЗ отметил, что параллельно страны НАТО поставили Украине крупную партию средств химической защиты — 600 тыс. ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ, 3 млн противосудорожных таблеток, 750 тыс. флаконов средств для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона.

Военачальник напомнил, что вещество «Би-Зет» является контролируемым химикатом, вызывающим острый психоз и потерю ориентации. США активно использовали его во время войны во Вьетнаме. Сейчас его нельзя применять в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.