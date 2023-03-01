«Украина должна планировать расходы». В Конгрессе обсудили плату Киева за вооружения

Украинские власти должны начинать планировать свои расходы так, чтобы иметь возможность оплачивать поставки оружия и техники из США. Об этом заявила в Конгрессе помощник главы Пентагона Селест Уолландер. По ее словам, пока что Киев не делал ни одной крупной закупки у американских военных компаний. На слушаниях конгрессмены-республиканцы призывали военное министерство опубликовать данные о расходах США на военную поддержку Украины.

Киев должен постепенно находить возможности самостоятельно оплачивать поставки вооружений с Запада. Об этом заявила помощник министра Пентагона Селест Уолландер во время слушаний комитета по ассигнованиям Палаты представителей США.

Этому заявлению предшествовали слова конгрессмена-республиканца Майка Гарсия. Представитель от штата Калифорния заметил, что для американских налогоплательщиков важно, чтобы Украина покупала необходимое ей оружие, а не получала его бесплатно.

«У них в бюджете нет сейчас возможностей такого масштаба, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль: нам нужно добиться, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — согласилась Уолландер.

При этом помощник главы Пентагона подчеркнула, что к настоящему времени украинские власти не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний.

В то же время, как пишет The New York Times, часть республиканцев на заседании комитета по ассигнованиям достаточно резко высказывались по поводу трат Пентагона на военную поддержку Киева.

«Растущие сомнения из-за высокой стоимости поставок оружия могут привести администрацию президента Джо Байдена к тому, что Конгресс не одобрит помощь Украине в будущем. Переломный момент в финансировании может наступить уже летом — на несколько месяцев раньше, чем ожидалось», — сообщает газета.

По словам конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, его однопартийцы обеспокоены вопросами подотчетности Пентагона. Он призвал военное ведомство обнародовать сведения о расходах на военную поддержку Киева, чтобы с ними могли ознакомиться налогоплательщики.

18 февраля лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер сообщил, что в 2022 году верхняя палата американского парламента одобрила выделение Украине $113 млрд в виде военной, экономической и гуманитарной помощи. При этом сенатор отметил, что выделение средств поддержали обе партии — и Демократическая, и Республиканская.

26 февраля издание The Hill подсчитало, что с января 2022 года по январь 2023-го Вашингтон потратил на поддержку Украине $75,5 млрд. Почти $30 млрд из этой общей суммы пошли непосредственно на военную помощь. Остальные $45 млрд — на средства «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса».

Затраты на военную поддержку со стороны США заключались в покупке и передаче для ВСУ более 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, около 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, 111 млн патронов к нему, 20 вертолетов МИ-17, более двух тысяч дронов Switchblade и Phoenix Ghost.

В The Hill подчеркнули, что в их подсчеты не вошли техника, оружие, транши на поддержание экономики, которые уже одобрены, но еще не реализованы. В частности, в сумме не отражается стоимость 31 танка Abrams, каждый из которых оценивается в $10 млн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале февраля рассказывал, что западные страны уже потратили на поддержку Украины более $120 млрд. По собственным подсчетам ТАСС, совокупный объем помощи Киеву превысил $150 млрд: треть этих средств пришлась непосредственно на военную поддержку.

Поставки оружия со стороны США идут по закону о ленд-лизе, который президент Джо Байден подписал в мае прошлого года. Часть аналитиков полагают, что это приведет Киев к гигантским долгам независимо от исхода украинского конфликта. Однако издание The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) сообщало, что по американским законам все боевые потери поставляемых по ленд-лизу оружия и военной техники списываются — государство-получатель ничего за них не выплачивает. Обязательства по оплате поставок появятся, только если Украина решит оставить уцелевшее вооружение себе.